Guvernul a finalizat proiectul de buget pentru anul viitor și l-a lansat în dezbatere publică. Chiar dacă suntem loviți crunt de criză, autoritățile estimează că PIB-ul va crește cu aproape 3 la sută, la peste 1.500 de miliarde de lei. Crește și salariul mediu net, de la 3 mii 800 de lei la peste 4 mii 200 de lei.

Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 275.690,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 596.377,7 milioane lei credite de angajament și în sumă de 353.640,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9 milioane lei.

Printre ministerele care vor primi mai multi bani se numara Apararea, care va beneficia de 2,5% din PIB. Asta inseamna aproape 13 miliarde in plus fata de acest an, un buget record, cel mai mare din istoria post decembrista. Si chiar daca sumele sunt mai mari pentru anumite mistere, trebuie luata in calcul si inflatia, care potrivit Bancii Nationale, va fi in jurul a 16 procente, la inceputul anului viitor.