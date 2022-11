Unirea Slobozia și Petrolul termină la egalitate scor 0-0. Ambele echipe au acumulat primele puncte în Grupa A a Cupei României.

”E un rezultat bun, am avut în față un adversar superior, cu o categorie în plus. E o echipă cu potențial, cu rezultate bune în Liga 1. Știam că o să fie un meci greu, dar cred că ne-am descurcat destul de bine cu potențialul pe care îl avem în acest moment. Cred că a fost un joc dinamic, agresiv, cred că a plăcut și a fost un beneficiu și pentru noi, și pentru spectatori. Cred că facem o reclamă bună echipelor de Liga 2 și sunt mulțumit de ce au arătat băieții. Ne-am asumat ce s-a întâmplat azi, știam că vom suferi, am jucat sâmbătă și avem un lot de doar 20 de jucători, e destul de greu să ducem lupta pe ambele planuri.

Cred că am reușit prin spiritul jucătorilor să rezistăm. Au încercat să se autodepășească și să facă tot ce pot. A fost și puțin noroc, dar uite că Dumnezeu ne-a văzut că suntem muncitori și cu sufletul pe teren, iar atunci probabil că ne-a ajutat, a declarat Costel Enache dupa meci.

Unirea Slobozia e pe penultimul loc, 5, în Grupa A a Cupei României înaintea partidelor Dinamo – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și U Craiova 1948 SA – FC Voluntari, cu numai 1 punct. Sub ea se află Petrolul, tot cu un punct, dar cu un golaveraj mai slab.

În ultima etapă a grupelor Cupei României, Unirea Slobozia va întâlni Dinamo pe teren propriu.

Unirea Slobozia: G. Păduraru – Ibrian (cpt.), I. Dinu (Gab. Lazăr 58′), Perju, Ben Levy – Prejmerean (Mih. Lemnaru 62′), Cruceru (Dorobanțu 66′) – M. Ciobanu, Afalna (Golda 46′), Bolohan – Cip. Rus (Rob. Silaghi 58′)

Rezerve neutilizate: M. Contra – D. Radu, Gîrbăcea, Milotin

Antrenor: Constantin Enache

Petrolul: Leitner – Pachov, Alb. Olaru (cpt.), Mathaus (Meijers 46′), Velisar (Țicu 87′) – M. Bratu (Tolea 77′), Cebotaru, L. Dumitriu, Tucaliuc (Manzala 46′) – Budescu – Ivanovski (Măzărache 46′)

Rezerve neutilizate: Moroz – I. Zaharia, Mih. Rădulescu, Seto

Antrenor: Nicolae Constantin

Sursa: Realitatea de Ialomita