Marcel Vela a făcut declarații importante, duminică seara. El a anunțat că se suspendă zborurile dinspre România spre Italia și în sens invers, din toate aeroporturile din țară.

Marcel Vela: „Am convocat comitetul national pentru situatii speciale de urgenta pentru a lua decizii importante. Suntem preocupati de protejarea populatiei. Am decis: Se aproba suspendare zborurilor efectuate de operatori, spre Italia si din Italia catre Romania, pentru toate aeroporturile din tara, incepand cu data de 9 martie, ora 12, ora Romaniei, pana in data de 23 martie, 2020, ora 12, ora Romaniei.

Operatorii aerieni au obligatia de a comunica cetatenilor romani care se vor imbarca din China, Italia, Iran, Corea de Sud catre Romania faptul ca vor intra in carantina pe teritoriul Romaniei si isi vor asuma aceasta responsabilitate printr-o declaratie.

Operatorii aerieni au obligatia de a nu permite imbarcarea cetatenilor straini din Italia, CHina, Iran, Coreea de Sud catre Romania, cu escala.

Informarea cetatenilor romani care sosesc din Italia, China, Iran, Coreea de sud, prin punte terestre sunt obligati sa intre in carantine pe raza judetului de granita sau izolare la domiciliu. EI isi vor asuma responsabilitatea printr-o declaratie.

Sunt exceptate transporturile de marfa de minimum 3,5 tone de la restrictiile impuse.

Masurile adoptate se aplica pana la data de 31 martie 2020 cu posibilitatea prelungirii perioadei, termen valabil pentru punctele prevazute la prezenta.

Maine la ora 16 este convocat Comitetul National pentru SItuatii Speciale de Urgenta intr-o noua sedinta pentru a evalua la zi situatia operativa la nivel national si international, sedinta in care vor fi luate si alte decizii.

Suspendarea cursurilor in scoli – Acest lucru va fi analizat in sedinta de maine. Este decisa o masura impreuna cu doamna ministru, in prezent. Daca un singur caz apare intr-o scoala, cursurile sunt suspendate la toata scoala.

Am decis impreuna cu ceilalti colegi sa extindem anchetele epidemiologice. Daca cineva e bolnav, la sugestia domnului prim-ministru, vom face ancheta si pe al doilea cerc de posibili contacti pentru ca sa prevenim extinderea coronavirusului.

Victor Costache

Rezultatul va fi gata in cateva ore pentru studenta din Regie. Dureaza cam 3 ore. Vreau sa va spun ca sunt masuri firesti care au fost luate in contextul evolutiei covid 19.

Inca suntem sub 20 de cazuri, suntem in primul scenariu. Este momentul sa luam masuri care pot parea putin mai drastice, insa aceste masuri le-am luat inca din Ianuarie si e foarte logic sa continuam aceste masuri si sa prevenim.

In ceea ce priveste materialele necesare, saptamana viitoare vom avea un lot important care va fi distribuit. Un lot important de echipamente suplimentare vor veni in urmatoarele 2 saptamani.

Ministru Transporturilor – Lucian Bolde

Am luat o decizie foarte clara pentru transportul pe cale aeriana. Maine vom lua in discutie si transportul cu autocarul si microbuzul, trenul si transportul cu masinile personale. Trebuie sa eliminam orice risc, pe fiecare mod de transport. Astazi v-am prezentat cadrul legal prin care am luat aceasta decizie, la fel vom prezenta ce facem pe celelalte moduri de transport. Exista cursele regulate unde sunt emise acele licente si cursele ocazionale unde operatorul are obligatia sa anunte cu 30 de minute inainte, sa completeze un formular. Cautam cadrul legal sa limitam pe cat posibil orice vulnerabilitate pe orice mod de transport.

Conform regulamentului, in conditiile in care se anuleaza un zbor cu mai putin de 7 zile inainte de termenul planificat, obligatia este sa se restituie banii pentru bilete, tuturor pasagerilor.

La metrou am prezentat ce masuri am luat deja, in ultimele zile am avut mai multe discutii si cu reprezentantii Metrorex. Cautam in acest moment sa intensificam masurile, altele decat cele pe care le-am luat deja. Operam cu 63 de trenuri, maximum din ce avem. Avem si trenuri in rezerva calda ca sa putem sa oprim intr-o eventuala defectiune. Timpii de asteptare sunt redusi la minimum posibil. Incercam sa gasim si alte masuri de fluidizare a accesului la statia de metrou si la iesirea din statia de metrou, dar in primul rand am fost preocupati sa luam toate masurile de dezinfectie.

Mai mulţi miniştri au fost chemaţi, duminică seara, la Palatul Victoria, la o şedinţă de urgenţă pe tema coronavirusului.

Reprezentantii Executivului vor sa se asigure că sunt luate toate măsurile pentru a nu se extinde coronavirusul în România. Pe lista miniştrilor care au participat la şedinţă se află şi ministrul Educaţiei, Monica Anisie. E posibil să se ia măsuri suplimentare legate de şcoli.

Duminică, autorităţile române au anunţat că au dispus mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Printre acestea se numără interzicerea activităţilor care presupun adunarea a mai mult de 1.000 de persoane. Totodată, s-a luat decizia ca şcolile în care se raportează cel puţin un caz de coronavirus să fie închise.

Reamintim că, în prezent, în România au fost confirmate 15 cazuri de infectare cu COVID-19.