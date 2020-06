Accident grav în Țăndărei, județul Ialomița. Patru copii au ajuns la spital după ce un sirian a intrat cu mașina în căruța în care aceștia se aflau, informează Realitatea Plus.

Potrivit sursei citate, accidentul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri.

Caruta implicata in accident era condusa de un tanara in varsta de 17 ani si nu era semnalizata corespunzatator. Cum soferul sirian nu era familiarizat cu drumul, a lovit in plin caruta in care se aflau cei patru copii cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani.

Acestia au fost dusi la ajuns spital pentru a li se acorda ingrijiri medicale.

Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul soferului sirian. Acesta a fost testat cu testul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Cercetarile in acest caz continua pentru a se stabili cauzele producerii accidentului.

Sursa: Realitatea de Ialomita