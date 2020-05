Viorel Cataramă a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre cum s-a autoinfectat cu noul coronavirus. Omul de afaceri, în vârstă de 65 de ani, susține imunizarea de grup și a recurs la o variantă neobișnuită pentru a se infecta după ce trei spitale cu pacienți COVID-19 i-au refuzat cererea.

Viorel Cataramă a spus că în prezent se află în autoizolare la domiciliul său din București, după ce miercuri a fost în localitatea Bărbulești, județul Ialomița, și a intrat în contact cu foarte multe persoane testate pozitiv cu noul COVID-19. Variantă la care a recurs după ce a încercat să se infecteze voluntar la trei spitale din Capitală, care l-au refuzat. În urma gestului său, soția sa, medic, a anunțat că nu este de acord cu așa ceva și va părăsi domiciliul comun pentru o perioadă. Cei doi sunt căsătoriți de șapte ani și au o fetiță împreună, de aproape cinci ani.

„Eu am facut cerere la trei spitale din București pentru a mă infecta voluntar, am primit raspunsuri negative sau nu am primit deloc raspuns, astfel incât am găsit varianta într-o localitate cu foarte multe persoane infectate cu coronavirus, cu grad mare de risc.

Am mers, m-am imbrățișat, e vorba de cetateni de etnie romă, care au venit, foarte mulți, din străinătate: Spania, Italia. Am stat de vorbă cu ei, am socializat.

Vreau să demonstrez că nu mi se întâmplă nimic.

Sigur, eu nu neg existența COVID-19, și sigur că, teoretic vorbind, pot sa ajung in doua-trei saptamani chiar in mormânt. Dar numai teoretic”, a povestit, joi , Viorel Cataramă, la Realitatea PLUS.

Acesta a mai spus că acum s-a autoizolat și așteaptă să treacă cele două săptămâni.

„M-am suit în mașină și am venit acasa, m-am autoizolat. Aștept cele două săptămâni să demonstrez ca nu se intampla nimic și ca am stat degeaba doua luni acasă, timp in care am avut contraperformanta economică”, a adăugat Cataramă.

„Anularea drepturilor si libertatilor fundamentale ale noastre, falimentarea României este o actiune care trebuie mai devreme sau mai tarziu discutată și pedepsită”, este de părere Viorel Cataramă.

„Autoritatile statului roman ne-au injectat cu frica, ne-au luat drepturile si libertatile fundamentale, au falimentat economia, avand la baza aceasta idee de coronavirus. Aceasta falimentare si distrugere a capitalului românesc se dovedeste inutila, nerealista, pentru ca dupa terminarea stării de urgență vom avea in continuare coronavirus pe care-l vom lua cu toții. Nu vom avea vaccin, cel putin anul acesta. Si, practic, au fost decizii catastrofale care au prabusit România.

Decizia corecta pe care am anuntat-o de acum doua luni e infestarea de grup, asa cum se practica in Islanda, Suedia, Olanda, care nu si-au inchis economia si care nu au raportat la milionul de locuitori decese mai mari decât țările care au blocat complet”, a mai spus Cataramă, la Realitatea PLUS.

Adina Alberts, medic și partenera lui Viorel Cataramă, a anunțat miercuri că este gata să se mute din domiciliul comun, după ce milionarul a afirmat că ar fi dispus să se contamineze cu noul COVID-19, pentru a demonstra că nu este atât de periculos. Într-un lung mesaj pe facebook, Alberts i-a transmis lui Cataramă că este ,,total împotriva unei asemenea abordări” și că, între soție și medic, alege pentru o vreme să fie medic.

Decizia acesteia a venit după ce Cataramă anunțase că se va infecta cu noul coronavirus pentru a demonstra că nu erau necesare restricțiile.