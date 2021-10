În condițiile în care autoritățile nu îi întind o mână de ajutor, managerul Spitalului Județean din Călărași cere cu disperare ajutor pentru că nu mai are unde să trateze pacienții. Jumătate dintre ei au nevoie de oxigen, iar alții speră la eliberarea unui loc pe hol.

De mai bine de o săptămână unitatea medicală așteaptă un răspuns din partea prefectului, scrie realitatea.net.

Numai în secția de Medicină Internă a Spitalului Județean din Călărași sunt internați 45 de pacienți infectați cu virusul Sars-Cov2. Toți au plămânii afectați și sunt conectați la oxigen pentru că altfel nu mai pot respira. Cum capacitatea e depășită, managerul unității medicale a cerut Prefecturii și Consiliului Județean să deschisă o secție cu 30 de paturi.

Documentele au fost trimise în urmă cu o săptămână, însă situația nu a fost remediată. Medicii atrag atenția că se poate ajunge în orice clipă la o tragedie, pentru că presiunea de oxigen e mult prea mare.

„Avem un spital gol in Căâlarasi care sta si asteapta. ce asteapta, ca noi sa intram in colaps? ne fortati sa ne aglomeram la maxim si o sa intram in colaps si o sa explodeze spitalul,” a declarat Bogdan Mihai, Managerul Spitalului Județean din Călărași, pentru Realitatea Plus.

Cum de-a lungul anilor s-au cumulat prea multe datorii, unitatea medicală riscă să rămână fără oxigen. Fără concentratoare și butelii de oxigen, bolnavii nu ar mai avea nicio șansă la viață.

De cealaltă parte, reprezentații Prefecturii susțin că se caută soluții la Consiliul Județean.