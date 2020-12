Ani de zile, a obtinut sute de contracte cu cele mai importante institutii ale statului. Le-a controlat serverele. STS, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, SRI, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala de Cadastru si multe altele.

Puterea sa nu vine doar din sutele de milioane pe care le a acumulat ci mai ales din cheia pe care o are la bazele de date! Sunt in siguranta informatiile Romaniei? Au fost scoase din tara date dupa ce Ghita a fugit in Serbia? O intrebare la care autoritatile ar trebui sa raspunda convingator.

Au fost confiscate de FBI severele ASESOFT? Apar numele lui Ponta si Ghita intr-o informare secreta venita pe filiera NATO?

Au fost implicate firmele lui Ghita in Campania electorala din SUA? Are de ce sa se teama prietenul lui Ponta? Va fi extradat in SUA?

