Victor Ponta, fost premier al României, se amuză de situația în care se află liderii PNL, care după nici șase luni cer schimbarea lui Florin Cîțu din fruntea partidului.

„Florin Citu este nascut pe 1 Aprilie – La multi ani si sanatate! Azi, de ziua sa, “Echipa Castigatoare” de la PNL il schimba din functie – normala si logica decizia. Intrebarea este cum a ajuns in functiile respective – ce il recomanda pentru a fi Prim Ministru si Presedintele PNL? De ce am consumat doi ani din viata Romaniei cu Orban si Citu ? Cat ne-au costat cei doi ani? Ma rog – nu asteptam raspunsuri . Important e sa avem in sfarsit putina liniste si stabilitate (dupa ce am schimbat 8 Prim Ministri in 7 ani – si ne pregatim in 2023 pentru al 9 lea)! In rest – sa ne amuzam cu ceea ce vor spune de rau azi despre Citu cei care il laudau in urma cu 6 luni”, a spus Ponta, pe pagina sa de Facebook.

Președintele PNL Florin Cîțu a anunțat că a convocat o ședință a biroului executiv al PNL pentru sâmbătă. Precizările liderului PNL vin în contextul în care tabăra anti-Cîțu din partid a făcut deja o ședință, despre care Cîțu spune că nu e statutară.

Sursa: Realitatea Din PRO