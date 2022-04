Unirea Slobozia a pierdut scor, 3-1 cu Petrolul Ploiesti în debutul etapei a 5-a a play-off-ului Ligii 2, ultima a turului grupei de promovare în Liga 1.

Unirea a reușit deschiderea scorului în urma unei centrări din corner a lui Toma și a unei reluări cu capul din 6 metri, sub transversală, a lui Florinel Ibrian, în minutul 16.

Petrolul a egalat în minutul 26, prin Cosmin Tucaliuc, care a șutat de la marginea careului și l-a surprins pe portarul Ionuț Poiană. Gazdele au trecut în avantaj în minutul 37, când Sory Diarra a primit mingea în careu, la limita ofsaidului, și l-a învins pe portar cu un șut din unghi.

”Știam că va fi greu, știam lucrul acesta înainte de meci. Am venit și cu probleme, am venit după cele trei jocuri într-o săptămână, am suferit enorm. Am condus cu 1-0 acum, am intrat bine în meci, dar din păcate au fost momente în care concentrarea sau valoarea individuală s-a văzut, contra unei echipe bune. Până la urmă, o să continuăm această luptă, încă sperăm la atingerea locului 4, dar e din ce în ce mai greu.

Suntem și puțini, nici nu am avut banca de rezerve completă. Nu sunt alibiuri, sunt fapte reale. Din păcate, avem un program greu. Avem cu FC Hermannstadt în câteva zile. Chiar suntem echipa de bătaie? Înainte de meciul cu Chiajna am avut patru zile pauză, acum iar jucăm peste câteva zile!

Suferim din punct de vedere fizic, lucrul acesta pot să îl spun. Ritmul este mult mai ridicat decât ce a fost în campionatul regular”, a declarat Adrian Mihalcea.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 6 în play-off cu 35 de puncte.

În etapa următoare, Unirea va juca pe teren propriu cu Hermannstadt, joi, 21 aprilie.

Unirea Slobozia: Poiană – Ibrian, I. Dinu, Gab. Lazăr, C-tin. Toma (cpt.) – Bolohan (Gîrbăcea 78′), Trașcu, Coadă (Cruceru 64′), Mustacă (Gherghiceanu 55′) – Seb. Ivan (Rob. Silaghi 78′), Gulceac (Afalna 55′)

Rezerve neutilizate: Ciupercă – Mih. Lemnaru, Dorobanțu

Antrenor: Adrian Mihalcea

Sursa: Realitatea de Ialomita