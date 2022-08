Unirea Slobozia a început perfect noul sezon de Liga 2, câștigând cu scorul de 3-0, pe teren propriu, vineri, meciul cu nou-promovata Minaur Baia Mare.

Ialomițenii n-au așteptat prea mult până să înscrie primul gol, nici pe al doilea, iar apoi au avut jocul la îndemână. Totuși, un penalty executat de Ciprian Stanciu și apărat de Mario Contra, în prelungirile primei reprize, putea aduce mai mult suspans în partea secundă, în cazul în care căpitanul maramureșenilor reușea să înscrie. În a doua repriză, tot echipa lui Costel Enache a mai marcat o dată și ar putea ca această diferență de scor înregistrată să-i aducă la finalul etapei menținerea pe locul 1. Primul jucător care a marcat în acest sezon pe stadionul 1 Mai din Slobozia a fost nou-venitul Ciprian Rus, fostul căpitan al echipei UTA și Viitorul Pandurii. Acesta a punctat în minutul 16 cu o lovitură de cap din fața lui Costache, în urma unei centrări a lui Silaghi

”Scorul spune ceva, dar jocul a arătat altceva. Am văzut un meci echilibrat, un meci în care cele două echipe au pus multă energie și au dus o luptă destul de aprigă la centrul terenului. Cred că am fost un pic mai maturi în joc și mai pragmatici, și asta ne-a adus victoria. Am și ratat două-trei ocazii foarte mari, și adversarul a avut două-trei oportunități, dar eu cred că victoria nu se pune sub semnul întrebării.

În schimb, vreau să subliniez că acest 3-0 nu e chiar realitatea din teren. Am avut în față un adversar puternic, bine organizat, cu posesie destul de bună”, a declarat Costel Enache.

În etapa următoare, Unirea Slobozia va juca, în deplasare, cu Ripensia Timișoara, sâmbătă, 13 august.

Sursa: Realitatea de Ialomita