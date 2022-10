Unirea Slobozia a pierdut cu FC Voluntari, scor 0-1, în grupa A, în prima etapă din Cupa României.

Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 54 de Rață. Raportul șuturilor a fost de 9-1 în favoarea echipei pregătite de Liviu Ciobotariu.

În grupa A fac parte echipele Unirea Slobozia, Voluntari, FCU Craiova, Dinamo, Petrolul și Sepsi.

Unirea Slobozia: 30. G. Paduraru – 4. A. Dinu, 18. C. Perju, 21. Fl. Ibrian, 25. Vl. Prejmerean, 11. B. Levy, 23. A. Cruceru, 31. M. Ciobanu, 98. C. Afalna – 24. C. Bolohan, 7. D. Golda

Rezerve: Botogan, I. Coada, M. Contra (P), S. Ekollo, G. Lazar, M. Lemnaru, D. Radu, C. Rus, R. Silaghi

Antrenor: Costel Enache

Voluntari: 88. J. Fernandez – 28. Andrieș, 2. Achim, 3. Meleke – 23. Al. Vlad, 18. Tavares, 16. Govea, 17. D Andrei – 8. Răduț, 11. Florea, Merloi

Rezerve: Popa, Costin, Armaș, Popescu, Aliji, Rață, Damașcan, Munteanu, N. Popescu

Antrenor: Liviu Ciobotariu

