Un medic de familie din județul Călărași anunță, într-o postare pe Facebook, că va scoate din lista sa persoanele care refuză vacccinarea. El invocă un articol de lege care arată că asigurații au obligația să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului.

“Asiguratii, Conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, au obligatia „să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”.

Conform acestui acrticol de lege, ANUNT PUBLIC de acum ca TOATE PERSOANELE INSCRISE LA MINE CARE REFUZA VACCINAREA ANTI-COVID 19, VOR FI SCOASE DE PE LISTA MEA DE MEDIC DE FAMILIE.

Este de neacceptat sa continui colaborarea cu pacientii care nu cred in recomandarile pe care le fac. Persoanele care refuza vaccinarea, dreptul lor, fac dovada ca nu au incredere in mine, in ceea ce spun, in ceea ce le recomand sa faca. In cei 33 de ani de practica am vaccinat mii de persoane, am facut zeci de mii de inoculari si nu am avut reactii adverse decat foarte putine si minore. Cred in vaccinuri, chiar si in cele nou aparute sau schimbate in acesti ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importanta a activitatii de preventie. In toti acesti ani am avut o singura persoana care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil si i-am cerut sa-i ia fisa si sa se mute la alt medic. Ceea ce a si facut.”

Sursa foto facebook

Sursa: Realitatea de Calarasi