Trei persoane au murit, iar o a patra se află în stare critică, după ce un elicopter s-a prăbușit luni dimineață pe Insula Wight, în Marea Britanie. Accidentul s-a produs în jurul orei 9:20, lângă localitatea Shanklin.

Potrivit poliției din Hampshire și Insula Wight, aeronava se afla într-o lecție de zbor și avea patru persoane la bord, inclusiv pilotul. Elicopterul s-a prăbușit într-un câmp, iar impactul a fost fatal pentru trei dintre ocupanți.

Supraviețuitorul a fost transportat cu elicopterul medical la Spitalul Universitar din Southampton, unde a fost internat la Centrul de Traumatologie Majoră. Medicii au anunțat că starea lui este extrem de gravă.

Operatorul aeronavei, compania Northumbria Helicopters, a confirmat că elicopterul G-OCLV era implicat într-un zbor de instruire și a precizat că lucrează împreună cu autoritățile pentru a stabili cauzele tragediei.

Martorii au povestit scene dramatice. O femeie a declarat pentru Isle of Wight County Press că a văzut aparatul „rotindu-se în spirală” înainte să cadă într-un gard viu. Ea a spus că a mers imediat la locul prăbușirii și a văzut ceea ce păreau a fi airbaguri activate sub epavă.

Autoritățile britanice au început o anchetă amplă pentru a afla ce a provocat prăbușirea. În zonă au fost mobilizate echipe de polițiști, pompieri și medici, iar resturile elicopterului sunt analizate de experți în aviație.

