Coaliția se clatină din nou din cauza proiectelor controversate pregătite de Guvern! Primarii se revoltă după ce documentul discutat în primă lectură prevede suspendarea mai multor proiecte finanțate cu fonduri europene, iar social democrații resping noile măsuri și susțin că nu au fost discutate în coaliție. Mâine PSD se reunește în ședință de urgență și va decide amendamentele pe care le va propune.

Social-democrații resping această OUG în forma în care a fost redactată și discutată în primă lectură la Palatul Victoria săptămâna trecută.

Luni va exista o ședință de urgență la sediul PSD, în cadrul căreia social-democrații vor discuta despre amendamentele cu care vor veni, având în vedere că această ordonanță ar trebui să fie discutată din nou în Executiv și să fie adoptată.

Vorbim despre o reprioritizare a proiectelor finanțate cu fonduri europene, ca și în cazul proiectelor din Anghel Saligny, astfel încât să existe o renunțare sau o suspendare a acelor proiecte care nu au un grad de execuție de cel puțin 30%.

Primarii, în schimb, spuneau că este foarte greu să ajungă la un grad mare al proiectelor, având în vedere că vorbim despre o birocrație destul de mare de la momentul în care se semnează contractele și până la momentul în care lucrările încep propriu-zis.

Pe de altă parte, social-democrații vor discuta luni și despre anunțul premierului Bolojan, care spunea că România riscă să intre în incapacitate de plată în cazul în care nu se vine cu măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor.