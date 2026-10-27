Scandal în jurul lui Kylian Mbappe după comparația cu Mao Zedong. Companiile chineze rup contractele cu jucătorul francez

Publicat 27 oct. 2026, 15:04 Sursă tvrinfo

Grupul de băuturi Dongpeng și companiile lactate Mengniu și Milkground au anunțat luni seara încetarea colaborării comerciale cu Kylian Mbappé, după ce atacantul Real Madrid a recunoscut că râde de memele care îl compară cu Mao Zedong.

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