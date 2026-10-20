Liga Campionilor revine cu etapa a treia. Programul complet al meciurilor de marți și miercuri
Liga Campionilor la fotbal
Liga Campionilor revine pe 20 și 21 octombrie cu etapa a treia. Vezi programul complet al meciurilor, orele de start și cele mai importante dueluri.
Liga Campionilor continuă în această săptămână cu meciurile din etapa a treia a fazei principale. Marți, 20 octombrie, și miercuri, 21 octombrie 2026, sunt programate 18 confruntări, printre care se remarcă duelurile dintre Paris Saint-Germain și Barcelona, Liverpool și Villarreal, Bayern München și Arsenal, respectiv Real Madrid și RB Leipzig.
Partidele se vor disputa în două intervale orare, 19:45 și 22:00, ora României. Echipele implicate încearcă să obțină puncte importante în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale celei mai importante competiții europene intercluburi.
Liga Campionilor, marți, 20 octombrie 2026. Programul meciurilor
Prima seară a etapei a treia aduce nouă partide, cu mai multe echipe de top implicate. PSG – Barcelona și Liverpool – Villarreal se numără printre cele mai așteptate confruntări.
Programul complet al zilei de marți:
19:45: Fenerbahçe – Slavia Praga
19:45: Sabah – Borussia Dortmund
22:00: AS Roma – Slovan Bratislava
22:00: FC Porto – PSV Eindhoven
22:00: Liverpool – Villarreal
22:00: Manchester City – AEK Atena
22:00: Paris Saint-Germain – Barcelona
22:00: Napoli – Bodø/Glimt
22:00: VfB Stuttgart – Atlético Madrid
PSG – Barcelona, unul dintre cele mai așteptate dueluri ale serii
Confruntarea dintre Paris Saint-Germain și Barcelona atrage atenția prin valoarea celor două loturi și prin rivalitatea europeană dintre cele două formații.
Ambele echipe urmăresc un rezultat important pentru parcursul lor în faza principală a competiției. Partida este programată marți seara, de la ora 22:00, ora României.
Tot în aceeași seară, Liverpool primește vizita formației Villarreal, în timp ce Manchester City se întâlnește cu AEK Atena. Ambele jocuri pot avea un rol important în configurația clasamentului.
Liga Campionilor, miercuri, 21 octombrie 2026. Programul complet
Etapa a treia continuă miercuri cu alte nouă partide. Printre cele mai importante se numără Bayern München – Arsenal și Real Madrid – RB Leipzig.
Programul complet al zilei de miercuri:
19:45: Como – Manchester United
19:45: Lille – Galatasaray
22:00: Aston Villa – Viking
22:00: Club Brugge – Lens
22:00: Bayern München – Arsenal
22:00: Inter Milano – Shakhtar Donețk
22:00: Real Madrid – RB Leipzig
22:00: Real Betis – Feyenoord
22:00: Sporting Lisabona – LASK
Bayern München – Arsenal, duel de top în Liga Campionilor
Miercuri, atenția iubitorilor de fotbal se va îndrepta spre confruntarea dintre Bayern München și Arsenal, două formații cu pretenții în competiția europeană.
Partida este programată de la ora 22:00 și se anunță una dintre principalele atracții ale serii. Ambele echipe urmăresc să acumuleze puncte importante pentru a-și consolida poziția în clasamentul fazei principale.
Un alt meci de interes este Real Madrid – RB Leipzig, programat tot miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabéu. Partida va fi condusă de arbitrul român Istvan Kovacs, potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Fotbal.
Unde pot fi urmărite meciurile din Liga Campionilor
Pentru telespectatorii din România, partidele din Liga Campionilor sunt disponibile prin intermediul deținătorilor drepturilor de televizare și al platformelor de streaming autorizate.
Programul transmisiunilor poate fi consultat în grilele televiziunilor sportive, unde sunt indicate meciurile difuzate în direct în fiecare seară.
Etapa a treia se anunță importantă pentru stabilirea ierarhiei din faza principală, iar rezultatele celor două zile pot influența pozițiile echipelor în lupta pentru calificarea în rundele eliminatorii.
Program Liga Campionilor, etapa a treia: marți, 20 octombrie, și miercuri, 21 octombrie 2026.
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