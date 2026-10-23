Sentințe de până la 29 de ani în dosarul răfuielii dintre clanurile din Urziceni

Tribunalul Ialomița a pronunțat primele condamnări în dosarul confruntării armate dintre două grupări din Urziceni, soldată cu doi morți și mai mulți răniți în februarie 2025. Un inculpat a primit detențiune pe viață, iar alții au fost condamnați la pedepse de până la 29 de ani.
Instanța a stabilit pedeapsa cea mai severă pentru Daniel Balia, care a fost condamnat la detențiune pe viață. Condamnarea vizează infracțiuni de omor calificat, complicitate la tentativă de omor calificat, încălcarea regimului armelor și munițiilor, precum și uz de armă fără drept.
În același dosar, Florian Balia, zis „Vică”, a primit 29 de ani de închisoare, iar Marin Panciu, zis „Catană”, a fost condamnat la 26 de ani. Alexandru Canțur, cunoscut drept „Sandu de la Tunari”, a primit o pedeapsă de 21 de ani.
Florin Panciu, zis „Porumbel”, Ionel Constantin, zis „Uruială”, și Eugen Balia au fost condamnați fiecare la 20 de ani de închisoare. Instanța a pronunțat și alte pedepse cuprinse între patru ani și opt luni și peste 19 ani de detenție pentru restul participanților la violențe.
Detalii despre incident
Răfuiala a avut loc pe 8 februarie 2025, în jurul orei 17:00, pe străzile municipiului Urziceni. Potrivit informațiilor apărute în timpul anchetei, conflictul ar fi pornit de la neînțelegeri familiale legate de relația dintre doi tineri.
Aproximativ 50 de persoane din județele Ialomița și Prahova s-au implicat în confruntare, folosind arme de foc și obiecte contondente. Două persoane au fost împușcate mortal, iar altele au fost rănite.
Măsuri asigurătorii
Tribunalul Ialomița a menținut sechestrele asupra bunurilor unor inculpați, cu plafoane totale de 14 milioane de euro. Acestea includ sechestre și popriri până la un plafon de 13 milioane de euro pentru garantarea eventualelor despăgubiri, precum și alte măsuri asigurătorii cu un plafon de un milion de euro.
Bunurile vizate cuprind autoturisme BMW și Volkswagen, proprietăți, disponibilități bancare și alte bunuri mobile. Sumele reprezintă limitele până la care pot fi indisponibilizate bunuri, nu despăgubiri definitive stabilite de instanță.
Judecătorii au dispus confiscarea armelor, munițiilor, cartușelor, proiectilelor și obiectelor contondente ridicate în timpul anchetei. Pentru un inculpat minor la momentul faptelor, s-a dispus o măsură educativă de asistare zilnică pentru cinci luni.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termenul legal de zece zile de la comunicare. Până la soluționarea definitivă, rămân în vigoare măsurile preventive dispuse față de inculpați, inclusiv arestarea preventivă, arestul la domiciliu și controlul judiciar.