Sentințe de până la 29 de ani în dosarul răfuielii dintre clanurile din Urziceni

Publicat 23 oct. 2026, 12:14 Sursă aktual24

Tribunalul Ialomița a pronunțat primele condamnări în dosarul confruntării armate dintre două grupări din Urziceni, soldată cu doi morți și mai mulți răniți în februarie 2025. Un inculpat a primit detențiune pe viață, iar alții au fost condamnați la pedepse de până la 29 de ani.

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