Scutiri de taxe pentru români. Categoriile vizate

Guvernul pregătește scutiri de taxe pentru câteva categorii de români care au fost taxate de regimul Bolojan! Este vorba despre mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pensionarii veterani. Contribuția de 10% la sănătate ar urma să fie eliminată, iar asta ar aduce bani în plus în fiecare lună. Spre exemplu, pentru o mamă cu o indemnizație în plată de 2.700 de lei creșterea va fi de 300 de lei.
Dovada că taxarea mămicilor și a pensionarilor a fost degeaba
Guvernul ia în calcul eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru anumite categorii de români afectate de măsurile fiscale adoptate în perioada guvernării Bolojan. Printre persoanele vizate se numără mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pensionarii veterani de război și persoanele cu dizabilități.
Dacă măsurile vor fi aprobate și vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, beneficiarii ar putea primi lunar sume mai mari. În cazul mamelor, creșterea ar putea ajunge la sute de lei, în funcție de valoarea indemnizației încasate. Deocamdată, însă, eliminarea contribuției este o măsură luată în calcul, nu una confirmată ca fiind adoptată.
Cine ar putea beneficia de eliminarea contribuției la sănătate
Printre categoriile pentru care se discută revenirea asupra taxării cu 10% se află:
Mamele aflate în concediu de creștere a copilului, care ar putea primi din nou indemnizația fără reținerea contribuției la sănătate.
Pensionarii veterani de război, pentru care eliminarea CASS ar însemna o creștere a sumelor rămase lunar în plată.
Persoanele cu dizabilități, incluse, de asemenea, printre categoriile care ar putea beneficia de scutire.
Eventuala modificare ar reduce povara fiscală pentru persoanele vizate, însă aplicarea acesteia depinde de adoptarea unor prevederi legale și de identificarea resurselor necesare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare.
Cu cât ar crește indemnizațiile mamelor de la 1 ianuarie 2027
Eliminarea contribuției de 10% la sănătate ar putea aduce diferențe importante în veniturile lunare ale mamelor aflate în concediu de creștere a copilului.
De exemplu, o mamă care primește în prezent o indemnizație netă de 2.700 de lei ar putea ajunge la un venit lunar de 3.000 de lei, dacă suma reținută pentru CASS ar fi restituită prin eliminarea contribuției.
În cazul unei indemnizații de 8.500 de lei, valoare prezentată în materialul care anunță posibila măsură drept plafon maxim, diferența ar putea ajunge la 850 de lei pe lună.
Astfel, pentru beneficiarii cu indemnizații mai mari, eliminarea contribuției ar însemna un plus semnificativ la bugetul familiei. Sumele exacte vor depinde însă de baza de calcul și de regulile fiscale care ar fi aplicabile în cazul unei eventuale modificări legislative.
Ce bani ar putea primi în plus pensionarii veterani
Și pensionarii veterani de război ar putea beneficia de eliminarea contribuției la sănătate. Potrivit informațiilor prezentate, în cazul unui beneficiar vizat de măsură, suma rămasă în plus ar putea fi de aproximativ 45 de lei lunar.
Deși diferența este mai mică în comparație cu cea estimată pentru unele indemnizații de creștere a copilului, orice majorare a venitului poate conta pentru persoanele care se bazează în principal pe pensie.
Persoanele cu dizabilități se numără, la rândul lor, printre categoriile pentru care este avută în vedere eliminarea contribuției.
De unde ar putea proveni banii pentru scutirile de taxe
Una dintre principalele provocări pentru aplicarea măsurii este identificarea surselor de finanțare. Eliminarea CASS ar însemna că statul nu ar mai încasa contribuțiile aferente veniturilor pentru care s-ar acorda scutirea.
Prin urmare, autoritățile ar trebui să stabilească modul în care va fi compensată diminuarea încasărilor bugetare, astfel încât măsura să poată fi aplicată fără a crea presiuni suplimentare asupra finanțelor publice.
Scutirile de taxe ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Data de 1 ianuarie 2027 este avansată ca posibil termen pentru aplicarea noilor prevederi. Până la adoptarea oficială a măsurilor, însă, beneficiarii nu pot considera eliminarea contribuției drept un drept deja stabilit.
Dacă propunerea va fi aprobată, mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pensionarii veterani de război și persoanele cu dizabilități ar putea rămâne cu mai mulți bani în fiecare lună.
Rămâne de văzut dacă Guvernul va decide eliminarea contribuției de 10% pentru toate categoriile menționate, care vor fi condițiile de acordare a scutirilor și ce soluții vor fi găsite pentru acoperirea impactului asupra bugetului de stat.