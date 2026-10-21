Percheziții pentru evaziune fiscală în București și Ialomița: 11 persoane, chemate la audieri

29 de percheziții în București și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală. 11 persoane urmează să fie audiate de polițiștii din Ialomița.
Polițiștii au desfășurat o amplă acțiune într-un dosar de evaziune fiscală, prin efectuarea a 29 de percheziții domiciliare în București și județul Ialomița. În cadrul anchetei au fost emise și 11 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate de anchetatori.
Acțiunea a avut loc miercuri, 21 octombrie 2026, și a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.
29 de percheziții domiciliare în București și Ialomița
Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, descinderile au vizat atât locuințele unor persoane fizice, cât și sediile unor societăți comerciale.
Din totalul celor 29 de percheziții efectuate, cinci au avut loc în municipiul București, iar alte 24 s-au desfășurat în județul Ialomița.
Investigațiile fac parte dintr-un dosar penal în care sunt verificate posibile fapte de evaziune fiscală. Activitățile de cercetare sunt desfășurate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
11 persoane, chemate la audieri la IPJ Ialomița
În cadrul operațiunii, anchetatorii au emis 11 mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița pentru audieri.
Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu au precizat valoarea eventualului prejudiciu și nici numărul exact al persoanelor cercetate în acest dosar de evaziune fiscală.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele investigate.