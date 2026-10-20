Jose Mourinho îl laudă pe Istvan Kovacs înainte de Real Madrid – Leipzig: „Calitate și personalitate extraordinare”

José Mourinho a lăudat calitatea lucrului arbitrului István Kovács, delegat la partida dintre Real Madrid și RB Leipzig, programată miercuri, 21 octombrie 2026, pe stadionul Santiago Bernabéu.
În cadrul conferinței de presă premergătoare duelului din etapa a treia a fazei ligii UEFA Champions League, tehnicianul portughez a fost întrebat despre posibilitatea ca jucătorii să solicite intervenția sistemului VAR. Mourinho a răspuns că are încredere totală în oficialul român.
Contextul tensiunilor în fotbalul spaniol
Aceste declarații vin după o perioadă de nemulțumiri exprimate de tehnician în legătură cu arbitrajul din campionatul Spaniei. După victoria echipei sale cu scorul de 1-0 în fața lui Villarreal, Mourinho a evitat conferința de presă și a cerut jurnaliștilor să analizeze un ofsaid semnalizat împotriva lui Kylian Mbappé, comparând decizia cu o fază similară în care a fost implicat Ayoze Pérez.
Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde González a respins interpretarea antrenorului, explicând că asistentul a procedat conform protocolului VAR în cazul lui Mbappé, iar faza lui Pérez a putut continua pentru a nu opri prematur un atac cu potențial de gol. Mourinho a criticat ulterior modul de desemnare a arbitrilor, punând sub semnul întrebării delegarea lui Miguel Ortiz Arias și experiența arbitrului VAR Trujillo Suárez.
Obiectivele echipei în Liga Campionilor
Întrebat despre șansele de câștigare a trofeului, Mourinho a evitat să numească Real Madrid favorită. Antrenorul a precizat că obiectivul imediat este calificarea directă în faza eliminatorie, urmată de evitarea play-off-ului.
În noul format al competiției, care include 36 de echipe într-un clasament unic, primele opt locuri asigură calificarea directă în optimile de finală. Echipele de pe locurile 9-24 dispută un baraj, iar formațiile de pe pozițiile 25-36 sunt eliminate.
Statutul jucătorilor și pregătirea echipei
Mourinho a abordat și subiectul statutului unor vedete precum Vinicius Junior, insistând că locul în echipă se câștigă prin evoluții, nu prin nume.
Real Madrid abordează partida cu Leipzig după trei victorii consecutive, ultima obținută duminică, 18 octombrie 2026, în fața Sevillei, scor 4-1. În Liga Campionilor, echipa a câștigat primele două meciuri: 2-1 cu Inter Milano și 4-3 în deplasare cu AS Roma, având șase puncte acumulate.