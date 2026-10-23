Imagini false generate cu inteligența artificială, distribuite după protestul de la Curtea de Apel București. Avertismentul Jandarmeriei Capitalei

Jandarmeria Capitalei avertizează că imagini false generate cu AI, în care apar persoane îmbrăcate în uniforme de jandarm, sunt distribuite după protestul de la Curtea de Apel București.
Jandarmeria Capitalei atrage atenția asupra unor imagini false, create cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), care circulă în mediul online și sunt prezentate în mod eronat ca fiind surprinse în timpul protestului organizat în fața Curții de Apel București, pe 23 octombrie 2026.
Fotografiile prezintă persoane îmbrăcate în uniforme asemănătoare celor purtate de jandarmi, în timp ce ar îngenunchea în fața unei mulțimi. Reprezentanții instituției precizează însă că scenele respective nu au avut loc nici la protestul menționat, nici la un alt eveniment public.
Jandarmeria Capitalei: Imaginile au fost create cu AI
Potrivit Jandarmeriei Capitalei, materialele distribuite pe rețelele sociale au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale și sunt asociate în mod fals cu manifestația desfășurată în apropierea Curții de Apel București.
Instituția avertizează că răspândirea unor astfel de imagini poate induce publicul în eroare și poate contribui la propagarea informațiilor false în spațiul online.
Reprezentanții Jandarmeriei subliniază că presupusa scenă în care persoane îmbrăcate în uniforme de jandarm ar fi îngenuncheat în fața protestatarilor nu s-a petrecut în realitate.
Recomandările Jandarmeriei pentru combaterea dezinformării
În contextul distribuirii imaginilor false, Jandarmeria Capitalei le recomandă cetățenilor să verifice informațiile înainte de a le distribui pe rețelele sociale.
Instituția îndeamnă publicul să manifeste prudență în fața materialelor care pot părea autentice, dar care nu sunt confirmate de surse oficiale.
De asemenea, utilizatorii sunt încurajați să semnaleze imaginile suspecte și să consulte comunicările instituțiilor competente înainte de a trage concluzii despre desfășurarea unor evenimente publice.
Avertismentul vine într-un context în care imaginile și materialele video generate cu inteligența artificială pot fi folosite pentru a crea aparența unor evenimente care nu au avut loc.
Jandarmeria Capitalei reamintește că verificarea informațiilor din surse oficiale și evitarea distribuirii conținutului neverificat sunt măsuri importante pentru limitarea dezinformării.