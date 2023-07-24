Dispute conjugale sfârșite cu bătaie. Nu se mai pot apropia 5 zile de concubine

Dosare penale întocmite de polițiști

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați în data de 21 iulie a.c. cu privire la faptul că un bărbat de 51 de ani, din municipiul Slobozia, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, o femeie de 50 de ani.

În urma verificărilor s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, femeia ar fi fost amenințată si lovită de concubinul său.

Polițiștii au întocmit formularul pentru evaluarea riscului iminent asupra vieții și integrității victimelor, reieșind faptul că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Pe numele bărbatului a fost emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, fiind de asemenea întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „violență în familie”.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au fost sesizați în data de 22 iulie a.c. cu privire la faptul că un tânăr de 31 de ani, din municipiul Slobozia, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, o femeie de 31 de ani.În urma verificărilor s-a stabilit faptul că bărbatul, pe fondul unui conflict spontan, și-ar fi amenințat și lovit concubina.

Pe numele bărbatului a fost emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, fiind de asemenea întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „violență în familie”.

