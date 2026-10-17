PNL va vota Guvernul Niculescu, apoi va intra în opoziție. Avertismentul lui Bolojan: „Ne-ar putea costa și personal”
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Partidul Național Liberal urma să decidă sâmbătă dacă va vota în Parlament învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.
Ilie Bolojan a avertizat că susținerea noului Cabinet ar putea avea consecințe politice și personale pentru liberali, însă a subliniat că România nu își mai permite prelungirea crizei și funcționarea fără un Guvern cu puteri depline.
Liberalii decid dacă susțin învestirea noului Guvern
Biroul Politic Național al PNL s-a reunit sâmbătă, de la ora 13:00, în format online, pentru a lua decizia finală privind votul la învestirea Cabinetului Niculescu.
Cu câteva zile înainte, grupurile parlamentare ale partidului hotărâseră să susțină instalarea noului Executiv, dar să intre în opoziție după învestire. Liberalii au luat în calcul și încheierea unui acord cu premierul desemnat, fără participarea PNL la guvernare.
Decizia a provocat nemulțumiri în interiorul formațiunii. Unii membri consideră că partidul nu ar trebui să voteze un Cabinet dominat de PSD, în timp ce alții susțin că este necesară încheierea perioadei de instabilitate politică.
Bolojan avertizează asupra costurilor politice și personale
Ilie Bolojan a transmis că un vot favorabil pentru Guvernul Niculescu, pe care îl asociază cu revenirea PSD la guvernare, ar putea avea consecințe pentru partid și pentru el personal.
Liderul liberalilor a recunoscut că varianta refuzului ar fi mai simplă din punct de vedere politic, dar a avertizat că absența unui Guvern funcțional menține ridicate riscurile pentru România.
Bolojan a susținut că responsabilitatea politică trebuie evaluată în funcție de deciziile luate în momente dificile, nu doar prin declarații publice.
PNL promite opoziție după învestirea Cabinetului
Președintele PNL a precizat că un eventual vot favorabil nu ar însemna refacerea coaliției cu PSD și nici susținerea necondiționată a noului Executiv.
Potrivit lui Bolojan, responsabilitatea pentru componența Guvernului și pentru activitatea acestuia îi revine premierului desemnat. Liberalii ar urma să rămână în opoziție și să analizeze separat măsurile promovate de Cabinet.
Liderul PNL a mai afirmat că votul ar putea pune capăt unei perioade îndelungate de criză și ar obliga partidele care au contribuit la schimbarea Guvernului să își asume responsabilitatea pentru soluțiile propuse.
Mai mulți liberali critică susținerea Guvernului Niculescu
În partid există opinii diferite privind strategia care ar trebui adoptată. Deputata Alina Gorghiu a pus sub semnul întrebării decizia de a susține un Guvern cu numeroși miniștri PSD, în condițiile în care PNL intenționează să rămână în opoziție.
Deputatul Lucian Bode a declarat că ar fi preferat ca partidul să rămână la guvernare și a criticat ponderea PSD în viitorul Cabinet.
La rândul său, deputatul Dragoș Ciobotaru a susținut că liberalii nu ar trebui să voteze actuala formulă guvernamentală. Acesta a argumentat că PSD, partidul care a contribuit la căderea precedentului Guvern, ar trebui să își asume responsabilitatea formării unei noi majorități.
Când va fi votat Guvernul Niculescu în Parlament
Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi seară la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Cabinetul ar urma să aibă 18 miniștri, dintre care doi miniștri delegați.
Audierile candidaților pentru funcțiile ministeriale sunt programate luni și marți dimineață, iar plenul reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură este programat marți, de la ora 14:00.
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