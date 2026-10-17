PNL va vota Guvernul Niculescu, apoi va intra în opoziție. Avertismentul lui Bolojan: „Ne-ar putea costa și personal”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 oct. 2026, 16:31

Partidul Național Liberal urma să decidă sâmbătă dacă va vota în Parlament învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

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