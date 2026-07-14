Florin Popovici (deputat AUR): „Suveranitatea nu se declară, se finanțează. România este la o treaptă de categoria „junk”, iar costul neîncrederii îl plătesc românii din facturi”

Publicat 14 iul. 2026, 10:18 Actualizat 14 iul. 2026, 10:22

Deputatul AUR Florin Popovici solicită Ministerului Finanțelor și ANRE audieri imediate și prezentarea publică a fișe de impact asupra serviciului datoriei publice în contextul riscului existent ca România să fie retrogradată de agențiile de rating în categoria „junk”. Acesta cere suspendarea listării companiilor de stat strategice și plafonarea creditelor de angajament, ca măsuri de protecție în fața deficitelor și datoriilor mari care vor scumpi facturile la energie ale românilor.

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