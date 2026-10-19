Emmanuel Macron cere anchete urgente după jafurile și violențele din Franța: „Vom fi intransigenți”
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron cere anchete urgente după jafurile și violențele din Franța. Președintele promite măsuri ferme împotriva celor care au vandalizat și au atacat clădiri publice.
Emmanuel Macron cere anchete urgente după jafurile și violențele din Franța: „Vom fi intransigenți”
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut verificări urgente privind modul în care autoritățile au gestionat protestele marcate de jafuri, vandalism și atacuri asupra clădirilor publice. Liderul de la Palatul Élysée promite o reacție fermă împotriva celor vinovați și avertizează că persoanele care au provocat distrugeri vor răspunde în fața legii.
Emmanuel Macron a condamnat dur violențele care au izbucnit în mai multe orașe din Franța, în contextul manifestațiilor alimentate de nemulțumirile privind creșterea costului vieții și scumpirea carburanților. Într-un discurs televizat adresat națiunii, președintele francez a calificat scenele drept șocante și a subliniat că nimic nu poate justifica atacurile și jafurile.
Șeful statului a cerut autorităților să stabilească dacă au existat deficiențe în colectarea informațiilor, evaluarea riscurilor sau pregătirea intervențiilor forțelor de ordine înaintea protestelor.
Macron cere explicații după violențele din Franța
Președintele francez a solicitat o analiză amănunțită a modului în care au fost pregătite și gestionate intervențiile poliției. De asemenea, i-a cerut ministrului de Interne, Laurent Nuñez, să identifice eventualele probleme și să prezinte răspunsuri clare.
Macron a transmis că transparența este esențială pentru clarificarea evenimentelor și pentru prevenirea unor incidente similare. În același timp, el a apreciat activitatea forțelor de ordine, care au intervenit în condiții dificile.
Liderul francez a cerut ca procedurile judiciare să fie desfășurate cu promptitudine, iar persoanele implicate în acte de vandalism și jaf să fie trase la răspundere.
„Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie”, a transmis Emmanuel Macron, subliniind că autoritățile nu vor tolera asemenea comportamente.
Magazine jefuite și clădiri publice atacate în mai multe orașe
Protestele au fost însoțite de incidente violente în mai multe localități franceze. Au fost raportate magazine vandalizate, clădiri publice atacate și incendii, în timp ce forțele de ordine au fost nevoite să gestioneze confruntări dificile.
Printre incidentele menționate în discursul prezidențial s-au numărat incendierea primăriei din Limoges, atacul asupra biroului de turism din Lyon și incidentele de la sediile unor instituții din Marsilia și Bordeaux.
Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, peste 2.400 de persoane fuseseră arestate până duminică seară, în urma tulburărilor. Violențele au provocat, de asemenea, numeroase victime în rândul forțelor de ordine și pagube materiale importante.
Macron și-a exprimat solidaritatea cu polițiștii și jandarmii răniți, cu aleșii locali și cu proprietarii de afaceri afectați de distrugeri.
Autoritățile ar putea interzice anumite manifestații
În urma incidentelor, președintele Franței a anunțat că prefecții și primarii vor putea lua măsuri suplimentare pentru protejarea instituțiilor publice, a întreprinderilor și a spațiilor urbane.
Printre opțiunile avute în vedere se numără interzicerea anumitor adunări, atunci când autoritățile consideră că există riscuri serioase pentru siguranța publică.
Macron a cerut, totodată, partidelor politice, sindicatelor și organizațiilor profesionale să condamne fără echivoc violențele și să contribuie la detensionarea situației.
Președintele a insistat asupra diferenței dintre persoanele care au recurs la jafuri și distrugeri și cetățenii care au participat pașnic la proteste pentru a-și exprima nemulțumirile.
Macron recunoaște nemulțumirile legate de scumpiri
Deși a condamnat ferm actele de vandalism, Emmanuel Macron a afirmat că revendicările privind costul vieții trebuie tratate cu seriozitate.
Creșterea prețurilor la carburanți și îngrijorările legate de situația economică au contribuit la amplificarea tensiunilor sociale. Președintele a subliniat că nemulțumirile cetățenilor nu trebuie confundate cu acțiunile celor care au provocat distrugeri.
În acest context, guvernul urmează să organizeze discuții cu studenți, profesori, parlamentari, reprezentanți ai sindicatelor și lideri ai mediului de afaceri, în încercarea de a identifica soluții concrete pentru problemele semnalate.
Macron a transmis că dialogul cu societatea nu înseamnă tolerarea violenței și nici renunțarea la aplicarea legii.
Mesajul ferm al președintelui francez
În discursul său, Emmanuel Macron a avertizat că persoanele implicate în violențe vor suporta consecințele faptelor lor. Totodată, el a făcut apel la calm și responsabilitate, într-un moment marcat de tensiuni politice și sociale.
Președintele Franței a susținut că revendicările legitime trebuie discutate prin mijloace democratice, nu prin distrugeri și confruntări de stradă.
Anchetele privind gestionarea protestelor, măsurile pentru protejarea spațiilor publice și eventualele sancțiuni împotriva celor implicați în jafuri se numără printre principalele direcții de acțiune anunțate de autorități.
Mesajul lui Emmanuel Macron este unul fără echivoc: Franța trebuie să răspundă atât nemulțumirilor sociale, cât și actelor de violență, iar cei responsabili pentru jafuri și distrugeri trebuie să răspundă în fața legii.
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