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Anca Alexandrescu avertizează asupra haosului din stat: „România este în pragul colapsului! Un vot împotriva guvernului îngroapă definitiv PNL-ul”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris deIulian Budusan
Publicat17 oct. 2026, 15:27
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un avertisment dur cu privire la criza politică și instituțională care traversează România. Analizând înregistrările și discursurile din cadrul ședinței PNL – unde au luat cuvântul Ilie Bolojan, Ludovic Orban, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea –, realizatoarea TV susține că menținerea unui guvern interimar ar bloca complet funcționarea serviciilor esențiale din țară, precum spitalelor, ISU și ambulanța.

Blocaj total al statului român fără un nou Guvern instalat

Conform declarațiilor Ancăi Alexandrescu, presiunea instalării unui nou Executiv este uriașă, în condițiile în care riscul de prăbușire instituțională este recunoscut chiar în interiorul Partidului Național Liberal.

Suntem în situația în care România a fost adusă în pragul unui colaps. O recunoaște chiar Ilie Bolojan în discursul de astăzi, când explică necesitatea de a fi votat acest guvern: nicio instituție a statului nu mai poate funcționa dacă nu este instalat un guvern.

Orice continuare a unui guvern interimar reprezintă un blocaj total al instituțiilor fundamentale ale statului român, începând cu spitalele, cu ambulanța, cu ISU

— a declarat Anca Alexandrescu/ Realitatea Anca Alexandrescu

Falia din PNL și tensiunile interne: Votul care poate îngropa definitiv partidul

În cadrul ședinței interne, tensiunile au atins cote maxime. Adrian Veștea a atras atenția asupra atacurilor venite din partea USR – formațiune despre care Alexandrescu susține că a fost protejată de Ilie Bolojan și Nicușor Dan, fiind adusă la un capital politic peste procentele reale din sondaje (situate în jur de 9%).

În plus, jurnalista avertizează că un refuz de susținere a noii formule guvernamentale va fi fatal pentru liberali:

  • Erodare masivă în sondaje: PNL a scăzut dramatic în opțiunile electoratului, motiv pentru care alegerile anticipate ar fi un dezastru pentru partid.

  • Tensiuni interne: În ședință s-a discutat intens despre riscul de „uselizare” a partidului și necesitatea unei analize de fond privind direcția PNL.

  • Consecințe la vot: Un vot împotriva instalării noului Guvern ar însemna „îngroparea definitivă a PNL-ului”.

Devoalarea scenariului alegerilor anticipate: Înțelegerea dintre Ilie Bolojan și George Simion

Anca Alexandrescu a reafirmat că scenariul alegerilor anticipate este invocat intens, însă consideră că liderul AUR, George Simion, și Ilie Bolojan au fost conștienți de jocurile de culise.

Cea mai importantă concluzie este că vor fi alegeri anticipate, lucru pe care eu îl spun de foarte multă vreme.

Ilie Bolojan a știut lucrul acesta și a știut foarte clar că a adus partidul într-un punct în care nu mai are altă variantă decât să voteze un alt prim-ministru.

Se confirmă faptul că Ilie Bolojan a avut o înțelegere cu George Simion la Guvernul Veștea, crezând George Simion că Ilie Bolojan va merge până la capăt pentru alegeri anticipate.

Eu cred că și George Simion a știut că nu vor fi alegeri anticipate

— a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea Anca Alexandrescu la Realitatea

Totodată, realizatoarea TV a lansat o întrebare privind direcția curentului suveranist din România: „M-am întrebat dacă nu cumva George Simion a avut misiunea de a îngropa definitiv Partidul Suveraniștilor și de a-l ține în opoziție”.

Stabilizare pe termen scurt: Ce urmează pentru România?

În opinia Ancăi Alexandrescu, România se află în fața unei alegeri drastice: stabilizarea țării în următoarele șase luni de zile prin instalarea unui Executiv sau prăbușirea într-un haos total. Cu toate acestea, din cauza nivelului uriaș de îndatorare, Perspectivele economice rămân extrem de rezervate.

Elementele-cheie ale perioadei următoare:

  1. Stabilizare de urgență: O înțelegere politică temporară pentru o perioadă de 6 luni.

  2. Alegerile anticipate rămân o opțiune: Acestea ar putea avea loc abia după cele șase luni sau odată cu termenul la termen, în funcție de interesele de calcul politic.

  3. Provocări economice majore: Noul guvern va fi nevoit să facă rost de fonduri prin împrumuturi pentru a repara măsurile luate anterior și pentru a acoperi datoria publică record.

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