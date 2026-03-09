A fost ales noul lider suprem al Iranului: cine este Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis în atacurile aeriene

Sursă: realitatea.net

Iranul a anunțat că noul lider suprem al țării este Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ucis sâmbătă în primele bombardamente americane și israeliene asupra Iranului.

Potrivit presei de stat iraniene, Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost desemnat succesorul tatălui său.

Clericul nu a deținut până acum nicio funcție oficială în guvern, iar activitatea sa a fost în mare parte discretă, desfășurată în mediul religios.

Mojtaba Khamenei este considerat un cleric conservator, cu poziții ferme și cu legături apropiate în interiorul Gărzii Revoluționare Islamice, una dintre cele mai puternice structuri militare din Iran. Până în prezent, acesta a predat teologia șiită la un seminar religios și a preferat să acționeze mai degrabă din culise. De-a lungul anilor, spun analiștii, el ar fi avut o influență importantă în jurul tatălui său, reprezentându-l în mai multe situații, chiar dacă nu avea o funcție oficială.

Experții spun că relația apropiată cu Garda Revoluționară Islamică i-ar putea consolida poziția în noua funcție, însă lipsa unei cariere politice oficiale ar putea reprezenta un obstacol în legitimarea sa ca lider suprem. De-a lungul timpului, Mojtaba Khamenei a fost sancționat de Statele Unite, fiind acuzat că ar fi avut un rol important în cercul de putere al fostului lider iranian, scrie presa straina.