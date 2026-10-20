Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în România

Află cum va fi vremea în România până pe 16 noiembrie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, cu estimări privind temperaturile și precipitațiile.
Vremea în România va avea o evoluție diferită în următoarele patru săptămâni. Potrivit estimărilor meteorologice, temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a țării în a doua jumătate a lunii octombrie, în timp ce ploile vor fi mai abundente în prima parte a intervalului. Ulterior, valorile termice și cantitățile de precipitații vor tinde să se apropie de cele normale pentru această perioadă.
Cum va fi vremea în România în perioada 19–26 octombrie 2026
În ultima parte a lunii octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, la nivelul întregii țări. Abaterile termice vor fi mai evidente în regiunile de nord-est.
În același timp, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în toate regiunile. Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în nord-estul României, unde ploile ar putea fi mai frecvente decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Prognoza meteo pentru 26 octombrie – 2 noiembrie 2026
La trecerea dintre octombrie și noiembrie, temperaturile medii vor continua să fie ușor peste valorile climatologice normale în cea mai mare parte a României.
Regiunile din nord-est vor înregistra cele mai importante abateri pozitive de temperatură. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate să se încadreze în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă, fără un excedent semnificativ la nivel național.
Cum va fi vremea în perioada 2–9 noiembrie 2026
În prima săptămână completă a lunii noiembrie, regimul termic va reveni la valori apropiate de cele normale pentru acest interval calendaristic.
Aceeași tendință este anticipată și în cazul precipitațiilor. Cantitățile de ploaie estimate vor fi, în cea mai mare parte a țării, apropiate de mediile climatologice specifice perioadei.
Prognoza meteo pentru 9–16 noiembrie 2026
Pentru intervalul 9–16 noiembrie, estimările meteorologice indică menținerea condițiilor apropiate de normalul climatologic.
Temperaturile medii vor fi comparabile cu cele obișnuite pentru jumătatea lunii noiembrie, iar cantitățile de precipitații nu vor prezenta abateri importante la nivelul țării, potrivit prognozei.
Ce trebuie să știm despre vremea din următoarele patru săptămâni
Per ansamblu, prognoza meteo pentru România indică o perioadă cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale în a doua jumătate a lunii octombrie, urmată de o evoluție termică apropiată de mediile climatologice în noiembrie.
Un aspect important îl reprezintă precipitațiile din prima săptămână analizată, când cantitățile de ploaie ar putea depăși valorile obișnuite, în special în nord-estul țării.
Estimările pe patru săptămâni descriu tendințele generale de temperatură și precipitații la nivel regional. Acestea nu oferă detalii exacte despre vremea din fiecare localitate sau despre producerea unor fenomene meteorologice punctuale.
Sursa informațiilor meteorologice: Administrația Națională de Meteorologie (ANM).