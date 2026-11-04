Ilie Bolojan: Responsabilitatea înseamnă să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 15:30

Ilie Bolojan a publicat un mesaj pe Facebook după participarea la Zilele Biz, în care susține că amânarea deciziilor dificile îi afectează pe toți cetățenii și că instituțiile trebuie să fie în serviciul oamenilor.

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