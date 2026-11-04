Ilie Bolojan: Responsabilitatea înseamnă să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine

Ilie Bolojan a publicat un mesaj pe Facebook după participarea la Zilele Biz, în care susține că amânarea deciziilor dificile îi afectează pe toți cetățenii și că instituțiile trebuie să fie în serviciul oamenilor.
Fostul premier Ilie Bolojan a justificat miercuri, 4 noiembrie 2026, într-un mesaj publicat pe Facebook, deciziile luate în perioada în care a deținut funcția. El a precizat că aceste măsuri au fost necesare pentru corectarea unei situații economice dificile.
În text, Bolojan menționează că România a ajuns într-o poziție vulnerabilă după ani în care statul a cheltuit mai mult decât își permitea. Potrivit său, în astfel de contexte, responsabilitatea presupune adoptarea măsurelor necesare, indiferent de popularitatea lor.
Importanța deciziilor rapide
Bolojan subliniază că primele 100 de zile dintr-un mandat sunt esențiale. El afirmă că amânarea deciziilor dificile duce la imposibilitatea luării lor ulterior și că angajamentele asumate trebuie respectate.
Politicianul susține că orice acțiune concretă deranjează pe unii, însă inactivitatea afectează în final întreaga populație. El compară procesul de luare a deciziilor din administrația publică cu cel din antreprenoriat, unde nu se dispune întotdeauna de toate informațiile.
Reformarea instituțiilor
În mesaj, Bolojan critică modul în care au funcționat instituțiile statului până acum. El consideră că acestea au fost transformate în „feude” și nu au servit interesul cetățenilor.
Fostul premier insistă pe necesitatea aplicării regulilor clare, a dimensionării corecte a personalului și a digitalizării coerente. El afirmă că România are resurse importante și oameni competitivi, dar are nevoie de un context în care munca și performanța sunt încurajate.
Bolojan concluzionează schimbările dorite se produc prin oamenii care își fac datoria în fiecare localitate, nu prin soluții rapide sau miraculoase.