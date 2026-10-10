Ce spune directorul general Elena Mateescu, despre scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a declarat că instituția a sesizat poliția în august pentru verificarea unor cheltuieli. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat transmiterea raportului de control către Parchet.
Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a reacționat la publicarea raportului Corpului de Control pe pagina de Facebook a ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Conform declarațiilor șefei instituției, în data de 12 august 2026, a fost depusă o sesizare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Secția 2 de Poliție, și la Secția de Investigare a Criminalității Economice. Prin această sesizare s-a solicitat verificarea unor activități și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente.
Elena Mateescu a precizat că la nivelul ANM a fost realizată o misiune de audit intern, care a stat la baza sesizării depuse la poliție.
Ministrul Diana Buzoianu a anunțat că raportul Corpului de Control a identificat cumpărături de bunuri de lux realizate cu unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM. Printre produsele menționate se numără parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și un sutien de lux, care ar fi costat peste 1.000 de lei.
Pentru anul 2025, datele prezentate de ministrul Mediului indică achiziții din contul instituției pentru articole vestimentare, lenjerie și accesorii în valoare totală de 85.290 de lei, parfumuri de 119.750 de lei, produse cosmetice de 11.666 de lei și odorizante de cameră de 38.687 de lei. Raportul menționează, de asemenea, decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie în valoare de 30.052 de lei.
Pentru anul în curs, cheltuielile prezentate includ articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei, parfumuri de 12.619 lei și produse cosmetice de 14.216 lei.
Diana Buzoianu a anunțat că raportul va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM. Ministrul a precizat că, în cazul în care conducerea instituției nu demisionează, va convoca o ședință cu echipa juridică a ministerului pentru a analiza măsurile legale care pot fi luate.