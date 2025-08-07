Starea de alertă din comuna Praid a fost prelungită oficial cu încă 30 de zile, până pe 9 septembrie 2025, în contextul riscului major generat de inundarea salinei de către apele pârâului Corund. Decizia a fost luată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, potrivit unui comunicat transmis joi de Instituția Prefectului Harghita.

Printre măsurile dispuse se numără devierea temporară a cursului de apă, restricționarea accesului în zona afectată, închiderea Canionului de Sare, monitorizarea permanentă a situației și acordarea de sprijin pentru populația din aval, dacă va fi necesar.

Autoritățile anunță că lucrările la sistemul de țevi corugate, folosit pentru devierea apei, vor fi încheiate într-o săptămână, în funcție de vreme și nivelul apei. În prezent, sistemul funcționează normal și preia integral debitul pârâului Corund.

Echipele de intervenție lucrează la stabilizarea infrastructurii provizorii: se fac umpluturi, nivelări, fixarea țevilor, înălțarea barajului din amonte, întărirea digului, curățarea terasamentului și completarea materialului de fund cu piatră spartă pentru a preveni deplasarea țevilor.

Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată în 8 mai, după ce ploile abundente au provocat infiltrații masive în subteranul salinei. De atunci, măsura a fost prelungită periodic.

Sursa: Newsinn