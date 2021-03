Simona Halep (3 WTA) a învins-o pe Caroline Garcia (51 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-0 și s-a calificat în turul 3 al turneului Premier Mandatory de la Miami.

Simona a solicitat un time out medical la scorul de 3-6, 1-2, fiind semne de îngrijorare că sportiva noastră ar putea abandona.

„Am jucat de multe ori cu ea, știam că va fi un meci greu, pentru că servește foarte puternic. Serviciul meu nu a fost cel mai bun. În setul doi am schimbat tactica, am plimbat-o mai mult, ea a început să greșească mai mult și așa am căpătat încredere. N-am mai jucat de la Australian Open, s-a simțit asta. Am avut probleme și cu umărul. Sunt aici să mă bucur de tenis și să câștig fiecare meci, astea sunt obiectivele mele”, a declarat Simona după meci.

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 26.000 de dolari şi 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe letona Anastasija Sevastova, care a învins-o pe Cori Gauff (SUA), cap de serie numărul 31, scor 1-6, 6-2, 6-3.

Simona Halep va juca şi la dublu, alături de germanca Angelique Kerber, adversarele din prima rundă fiind Elise Mertens (Belgia) şi Aryna Sabalenka (Belarus), principalele favorite.

