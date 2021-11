Simona Halep (22WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Linz, după ce a învins-o în două seturi pe belarusa Aleksandra Sasnovici (85 WTA) cu 7-5, 6-3.

„Cred că și-a schimbat puțin jocul, a jucat un pic mai repede și mai plat și a fost foarte greu să returnez acele mingi, care nici nu săreau prea mult. A schimbat ritmul și a început să fie un pic mai agresivă, iar eu am făcut puțin pasul înapoi, iar eu am devenit defensivă.Sper că voi returna mai bine și că voi deschide mai mult terenul, pentru că cred că astăzi am jucat mai mult la mijloc. Dar în mare, cred că am făcut un meci bun. Am pierdut împotriva ei în urmă cu câteva săptămâni, așa că a fost minunat că am putut să câștig azi.

Mulțumesc fanilor, e mereu frumos să ai susținerea lor, o mare susținerea, asta îmi dă energie. Mulțumesc că ați venit și sper să ne vedem și mâine”, a declarat Simona Halep.

În continuare, constănțeanca o va întâlni pe Jasmine Paolini(Italia)

Halep este a doua româncă ajunsă în sferturi la Linz, după Jaqueline Cristian, care a profitat marţi de abandonul suedezei Rebecca Peterson la scorul de 5-2.

Turneul de la Linz (Austria) este dotat cu premii totale de 189.708 euro.

Sursa foto Simona Halep/Facebook

Sursa: Realitatea de Constanta