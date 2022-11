Creștinii ortodocși îi sărbătoresc în data de 8 noiembrie pe arhanghelii Mihail și Gavriil. De ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este bine să aprinzi o lumânare ca să ai „lumina” pe cealaltă lume.

Arhanghelii din calendarul bisericesc sunt conducatorii cetelor de ingeri, avand aripi si purtand sabii, ca simbol al biruintei, si sunt calauze ale sufletelor in drumul acestora spre Rai.

Sfinții Mihail şi Gavriil. Tradiţii şi obiceiuri

În trecut, în societatea tradițională bucovineană, Arhanghelii erau sarbatoriti pentru că „ei sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora”. Arhanghelii, în viziunea populară, asistă și la judecată de apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele acumulate de patimile omenești firești și purifică, prin post, conștiințele.

Sfintii Arhangheli Mihail și Gavriil. În zonele muntoase, în care Arhanghelii erau celebrați și că patroni ai oilor, stăpânii acestor animale făceau o turtă mare din făină de porumb, numită „turtă arietilor” (arietii fiind berbecii despărțiți de oi), ce era considerată a fi purtătoare de fecunditate.

Această turtă se aruncă în dimineața zilei de 8 noiembrie în tarla oilor, odată cu slobozirea între oi a berbecilor. Dacă turtă cădea cu față în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor, considerându-se că în primăvară toate oile vor avea miei, iar dacă turtă cădea cu față în jos era mare supărare în satele și târgurile bucovinene se făceau și se fac și astăzi, de 8 noiembrie, pomeniri și praznice pentru cei morți iar, în biserici, fiecare creștin aprinde câte o lumânare că să aibă asigurată lumina de veci, călăuzitoare pe lumea cealaltă.

In folclorul romanesc, se spune ca Arhanghelii Mihail si Gavril sunt pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte. Ei sunt asistenti la Judecata de apoi, ard pacatele lumesti si purifica constiintele oamenilor. Arhanghelul Mihail pazeste la capataiul omului muribund si-i apara sufletul sa nu i-l fure Satana.

Ciobanii si proprietarii oilor fac turta mare din malai, numita “turta arietilor” (berbecilor), pentru a spori fecunditatea mioarelor. Aceasta turta se arunca in ziua praznicului in mijlocul oilor si se da drumul totodata berbecilor intre oi. Daca turta va pica cu fata in sus, la primavara vor fata toate oile. Daca va pica cu fata in jos, semn rau de oi sterpe fara rod.

In ziua de 8 noiembrie, este interzis cu desavarsire sa lucrezi sau sa faci treburi in casa, in curte sau pe camp. Cine nu se va supune va avea parte de chin in ziua mortii.

Se spune ca in aceasta zi e bine sa porti in portofel o iconita cu Sfintii. Astfel, vei avea noroc tot anul.