„O să venim să clarificăm în măsura în care se pot face niște dezbateri cu niște elemente clasificate și confidențiale, o să putem avea aceste discuții în Parlament într-un cadru mai larg. Însă, până atunci, vreau să vă spun că săptămâna aceasta avem o prezență extraordinar de mare a aliaților în România, la București. Și aici, în Parlament, va fi un acest eveniment, NATO Industry Forum. Chiar am vorbit dimineață cu comandantul aliat pentru transformare la Ministerul, la Ministerul Apărării și ne a spus că este probabil cea mai mare, cel mai mare eveniment…

…decizia dânșilor pe care au luat-o săptămâna trecută este o decizie cumva așteptată de aliații NATO și acest lucru reflectă poziția din ultimele luni a administrației curente, care se uită mai mult către alte zone cu potențiale conflicte. Realitatea este că Europa a înțeles acest lucru și investim mai mult. Noi, ca țară, am avut anul trecut 2,17% din PIB, anul acesta probabil vom avea 2,3% din PIB, vom vedea execuția la finalul anului.

Cred că nu este o relație de cauzalitate directă între retragerea trupelor rotaționale, brigăzii rotaționale de luptă și potențiale strategii pe care Rusia le face. Eu m-aș fi bucurat să nu avem această discuție și să rămână toate trupele aici.

Apărarea României este mult mai mult decât o brigadă, o brigadă de luptă de 1.000 de militari. A fost foarte importantă la momentul războiului, a fost esențial că au venit aici și au dat acest semnal. Trei ani și jumătate mai târziu, iată, tot flancul de est este întărit. Suntem mai bine pregătiți decât acum trei ani și jumătate, și România, și celelalte țări aliate.

Rusia abia reușește să țină frontul cu Ucraina. Asta este o realitate pe care o puteți vedea în fiecare zi. Deci acum vă întreb eu: ar putea Rusia să atace NATO, care e cea mai mare putere militară mondială? Nu, nicio șansă.”