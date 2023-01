Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CONSTANTIN-FLORIN MITULEȚU BUICĂ a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de Președinte al Autorității Electorale Permanente a emis, aprobat și semnat un număr de 9 acte materiale prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru cumnata acestuia, care a fost încadrată la Cabinetul Vicepreședintelui Autorității Electorale Permanente pe funcția de consilier.

Șeful Agenției Electorale Permanente (AEP) Constantin Mitulețu Buică este acuzat de ANI că și-ar fi numit cumnata într-o funcție din instituție. Sesizarea a fost făcută în anul 2021 de către un fost director al Autorității Electorale Permanente în care indica faptul că președintele AEP și-ar fi numit cumnata în funcția de consilier la Biroul teritorial din Dolj.

Constantin Mitulețu Buică neagă acuzațiile și spune că va contesta raportul emis de către Agenția Națională de Integritate.

„Este un raport ANI pe care l-am primit in decembrie 2022, in care sunt doua etape. Etapa cu privire la conflict de interese administrativ, in care spune ca nu este nicio problema, si o sesizare catre Parchetul General cu privire la o suspiciune ca as fi favorizat o persoana, ruda pana la gradul al doilea. In saptamana care urmeaza voi depune o contestati la Raportul ANI, in care voi solicita mai multe lucruri pe parcurusl intregului proces, iar in momentul in care voi fi chemat in cadrul unui proces penal voi spune concluzii cu privire la legalitatea sesizarii deoarece in continuare consider ca nu exista niciun impediment. Atata timp cat administrativ nu exista pana la gradul al doilea, nu inteleg de ce ar exista si pe latura penala nerespectarea dispozitiilor legale. Bineinteles e o simpla sesizare a unui inspector de integritate in care ma voi apara in continuare. A lucrat (cumnata – n.r.) la cabinetul unui demnitar in functie temporara, nu in cadrul AEP. Activitatea anterioara (a recomandat-o – n.r.) pe care a avut-o si implicarea de care a dat dovada pe timpul exercitarii activitatii in cadrul Autoritatii. Din punct de vedere administrativ, tot circuitul a fost legal. Vom vedea si in latura penala daca exista o incalcare. Pana la gradul al doilea. La cabinetul demnitarului poti numi pana la gradul 1 fara nicio problema si asta a constatat si ANI ca pe linia aceasta nu este nicio problema. A detinut functia de consilier parlamentar (cumnata – n.r.). Are toate studiile pentru a lucra la un cabinet parlamentar. Ultimele studii – un masterat pe penal la Universitatea din Craiova”, a declarat șeful AEP, duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS.