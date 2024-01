Guvernul ar trebui să vină azi cu noi măsuri pentru protestatari. Potrivit unor surse, dacă toate avizele vor fi gata, astăzi, se va aproba compensarea accizei la carburanți pentru transportatori, dar și amânarea ratelor la bancă pentru fermieri. Între timp, ministrul Agriculturii, Florin Barbu s-a întâlnit ieri cu o parte dintre fermierii aflați în protest după ce s-a întors de la Bruxelles.

Pana la acest moment, totul este doar la nivel de promisiune atat pentru transportatori, cat si pentru fermieri, in urma discutiilor de ieri, de la Ministerul Agriculturii.

Ministrul de resort Florin Barbu a promis acoperirea integrala a accizei pentru motorina folosita in agricultura si a anuntat, de asemenea, noi modalitati de creditare de la data de 15 februarie pentru fermieri, cat si acordarea unor subventii speciale de 100 de euro pentru vacile de carne si bivolite.

Totul, in contextul in care ne aflam deja in cea de-a 16 zi de proteste masive in toata tara. Mai bine de doua saptamani protestatarii au stat in Afumati, indurand frigul si gerul, si vor continua sa ramana acolo – spun ei – pana cand guvernantii vor lua niste masuri concrete la revendicarile pe care le au oamenii.

Pana in acest moment, Guvernul si-a exprimat deschiderea spre dialog si cautarea unor masuri echilibrate.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, astazi, in sedinta de Guvern ar urma sa se aprobe compensarea accizei pentru carburanti la transportatori, cat si amanarea ratelor la banca pentru fermieri.