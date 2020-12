Antonio Momoc: „Chiar si PSD a pierdut fata de acum 4 ani, cu toate acestea ei se pot considera castigatori. Dupa rezultatele de la euroalegeri, dupa candidatura doamnei Dancila la alegerile prezidentiale, PSD era considerat un pierzator, mai degraba un partid de locul al treilea. Dupa un an de guvernare si comunicare evitanta a pandemiei, PNL a pierdut niste procente. (…) Oamenii merg la vot cand vor sa apere ceva. La Europarlamentare a fost un vot clar impotriva PSD. (…) Dupa euroalegeri, USR a devenit un partid mainstream. (…) Cu toate astea, cei dela USR PLUS nu au mai ajuns la un procent de 20%. (…) USR-PLUS au cam 25.000 membri, PNL cam 300.000. (…) Despre AUR nu se stie cati membri are. (…) Si aseara la exit-poll, cei mai multi sperau ca a fost o eroare majora la procentele AUR. (…) La AUR stii foarte clar ca sunt pentru natiunea romana, sunt patrioti, sunt pentru familia traditionala. (…) Valorile nationaliste din PSD, ALDE, Pro Romania si PMP nu s-au mai manifestat si au fost preluat in mesajul AUR.”