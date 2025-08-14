Un român de 46 de ani, aflat în permisie de o zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să fure calmante dintr-o farmacie din centrul orașului. Incidentul a degenerat, agresorul fiind acuzat de jaf calificat și răpire de persoane.

Potrivit presei italiene, bărbatul a intrat în farmacie înarmat cu un cuțit și l-a obligat pe farmacist să-i predea medicamente. În momentul atacului, în local s-a aflat și un client, amândoi fiind ținuți captivi câteva minute, sub amenințarea agresorului.

Farmacistul a reușit să apeleze numărul de urgență 112 în timp ce românul era distras. Poliția a ajuns rapid la fața locului pentru a interveni.

Într-o încercare de a scăpa, bărbatul și-a pus un halat de farmacist pentru a se amesteca printre angajați și a evita controlul agenților.

Planul nu i-a reușit: a fost recunoscut, imobilizat și condus la secția de poliție pentru audieri.

Arma folosită, un cuțit, a fost confiscată de autorități, care au dispus imediata sa reîntoarcere în penitenciar.

Agresorul se confruntă acum cu noi acuzații grave, care îi pot prelungi considerabil pedeapsa inițială.

Sursa: Newsinn

