Anca Alexandrescu: Au aparut foarte multe materiale de presă în anumite locuri, este adevarat, ba ca esti omul lui Dodon, ba ca esti omul serviciilor secrete, apoi am vazut ca a iesit Dodon si a spus ca ar urma sa te extradeze. Ce se intampla? De unde atata nebunie pentru ca sunt foarte multi care spun ca dezvaluirile tale de fapt nu au nicio baza si ca nu este nimic adevarat, oameni care au stat cu tine la masa ani de zile. O sa revenim la acest subiect. Dar haide sa incepem cu explicatia aceasta, ce se intampla de fapt? Exista aceasta posibilitate, ti se poate retrage cetatenia moldovenească, ai facut ceva care a incalcat legea? Exista motive pentru acest lucru? Omul cui esti pana la urma? Sa lamurim pentru ca telespectatorii vor sa afle.

Cristian Rizea: Nu sunt omul nimanui. Stiu au aparut tot felul de povesti.

Anca Alexandrescu: Dar de ce s-au mobilizat impotriva ta acesti oameni? Adica de ce se tem acesti oameni, de ce au pornit acest val de materiale impotriva ta dezvaluiri, spun ei, despre tine și despre legaturile pe care le ai si cine ar fi in spatele tau. De ce se tem daca dezvăluirile tale nu sunt reale si n-au niciun sâmbure de adevar de ce atata agitatie in jurul tau?

Cristian Rizea: Ai pus punctul pe ”i”, Anca. Asa este. Si daca romanii, cei care ne privesc sunt mai mult… foarte inteligenti si sunt mai mult racordati la tot ceea ce se intampla in spatiul public din punct de vedere al politicii interne si externe. Ei isi dau seama foarte bine ca toate aceste atacuri concertate asupra mea, asupra instituțiilor statului din Republica Moldova au o conotatie in spate nu numai politica, daca n-ar fi nimic adevarat cum spun unii… cu toate ca ați vazut am inceput deja sa scoatem si dovezile, tu ai vazut ai toate actele pe care eu ti le trimit si le prezinti public, urmeaza acum noi dezvaluiri pe care romanii le vor vedea si vor fi chiar documente strict secrete. O sa ramaneti uimiti stimati telespectatori. O sa vezi e un document despre care nu ti-am vorbit, am apucat sa discutam mi-a parvenit chiar acum cateva ore… si se pare ca intr-adevar oamenii isi doresc o reforma, o resetare a sistemului in Romania. O sa vorbim mai multe dupa, dar ca sa revin nu este nimeni nici omul CIA, nici omul FBI. Nici omul FSB. Pana la urma sunt un om care respecta legea aici in Republica Moldova. Iar unii au profitat de aceasta intoxicare a unei anumite parti a presei. Romanii sunt inteligenti si au vazut cum bate vantul si care sunt interesele. Eu, devoaland niste persoane care sunt protejate de acest sistem ocult care conduce din umbra Romania și vorbind de oameni de afaceri, pe Sebastian Ghita l-am devoalat, pe Radu Budeanu, pe Dragos Dobrescu, alin niculae, acesti oameni sunt o pleiada. Ei atunci prin trustul de presa pe care il detin, adica ziarul Gandul, Cancan, Capital, chiar Evenimentul Zilei apeland si la prietenul lor Dan Andronic au incercat sa induca aceasta idee opiniei publice. Domne, vedeti ca el e contra, face rau Moldovei, au fost ca sunt protejatul presedintelui Dodon si al serviciilor de informatii din Moldova.

Anca: Crezi ca Victor Ponta are vreun amestec in aceasta poveste pentru ca el de foarte multe ori a mers la Chisinau si a facut chiar campanie la Chisinau s-a intâlnit cu personaje de la Chisinau si ma gandesc totusi ca influenta sa politica ar putea transmite anumite mesaje acolo.

Rizea: O sa vorbim de asta si vor fi niste bombe, va fi ceva exploziv despre Victor Ponta si ce a facut el prin Chisinau si banii care i-a luat de aici, bani negri, nu legali, sa ne intelegem.

Anca: De fiecare data o sa te intreb si acum daca ai probe concrete.

Rizea: Normal, normal. Si aventurile extra conjugale, sa folosesc un termen cat de cat de civilizat pe care le-a avut Victor Ponta inclusiv cele pe care le povestesc in volumul 2 cu mine in 2001 la Budapesta cand eram in delegatie oficiala, dar revenim la asta pe parcursul inregistrărilor pe care …

Anca: Eu vreau sa fie foarte clar: interviul nostru nu este un demers de cancan. Ne intereseaza ca romanii sa afle de fapt ce s-a intamplat cu banii lor, cine sunt baietii care sunt abonati la contractele de sute de milioane ale statului si cum interveneau acesti baieti si serviciile secrete sau oameni din serviciile secrete in viata lor si cum influentau viata lor.

Rizea: Deci, mi-ai spus foarte clar. Da. Dl presedinte Igor Dodon normal fiind atacat, el a fost atacat aici in presa din Moldova s-a spus: domne eu, Cristian Rizea, sunt protejat de servicii secrete din Moldova, la initiativa celor de la Moscova, ca sunt sub aripa dlui presedinte Dodon. Normal ca domnia sa cand a vazut aceste atacuri zi de zi, de 5 zile de cand vedem … noi am inceput dezvăluirile .. 2 ani de zile de cand sunt aici nu s-a spus nimic. Culmea, totul a izbucnit exact cand noi am inceput primul episod. Marti, 13 octombrie, cum bine ai spus e ziua in care a inceput resetarea Romaniei, iar baietii astia nu o vor uita niciodata, sunt sigur de asta. Si atunci, normal, au inceput aceste atacuri, ieri domnia sa are o data pe saptamana o emisiune la care raspunde tuturor celor care ii solicita intrebari on line are un program, o emisiune ”presedintele raspunde” pe online, sa ne intelegem, sa clarificam aspectele, nu a fost vreo conferință de presa, nu a fost vreo iesire mediatica a dlui presedinte special pentru problema mea. Dansul este in campanie electorala, a respectat legea si a luat concediu efectiv pentru a nu beneficia de toate atributele de presedinte si avantajele din punct de vedere administrativ pentru ca cineva sa nu-l atace. Si cu toate astea iata ca si on line vad ca domnia sa nu scapa de aceste atacuri mediatice bineinteles cu o anumita conotatie.

Anca: E normal, fiind campanie electorala, jurnalistii ar fi intrebat. Vreau sa sintetizam pentru telespectatori, deci afirmatia presedintelui Dodon nu este in sensul ca iti va ridica cetățenia si te va extrada, ci spune tu exact..

MUZGOCI: Dar se fac presiuni la adresa presedintelui Dodon pentru extradarea dvs?

Rizea: Nu vreau sa intru in astfel de detalii de romane de spionaj. Intr-adevar pe niste canale franceze, chiar in anumite site-uri media au aparut anumite speculatii chiar astazi citeam intr-adevar unii spun ca Washington si Bruxelles s-ar face presiuni foarte mari pentru ca aceste dezvaluiri ale mele sa nu continue, adica se pare ca cei care au nenorocit Romania si au distrus-o si incepand cu acele arestari la comanda cuiva din exterior cand au distrus acest sistem politic din Romania si i-au facut pe toti mielusei: Coldea, Ciocirlan si toti cei conectati cu doamna Kovesi de la Bruxelles incearca cumva sa opreasca dezvăluirile mele.

Rizea: Semne deja imi vin pe anumite canale. Ati vazut si dvs, vad si telespectatorii, simt, vad pe pagina mea de fb. O sa ramaneti uimiti.. comentariile oamenilor m-au impresionat… comentariul unui pensionar care spunea dle Rizea vin eu sa stau lângă dvs sa va apar.. sunt impresionante.

Anca: Pentru ca oamenii vor sa stie adevarul si despre cei care am vorbit noi in episoadele trecute se uita cu foarte mare, atentie, la noi si tu ai primit semnale in acest sens si noi si eu am primit mesaje in acest sens oamenii sunt foarte atenti si foarte sensibili la ce difuzam noi si inseamna ca este adevarat ceea ce spui tu daca ei se agita atat de tare. E agitatie mare in Bucuresti.