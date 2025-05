Decizia primarului Bucureștiului de a participa la o serie de dezbateri, săptămâna trecută, pe care rivalul său de extremă dreapta George Simion le-a evitat, a părut să dea roade duminică, când centristul pro-UE a ieșit victorios în turul doi al alegerilor prezidențiale din țară, comentează Reuters.

Analiștii au apreciat că seriozitatea lui Nicușor Dan în timp ce stătea lângă un scaun gol, unde ar fi trebuit să se afle George Simion, este în mare parte ceea ce i-a convins pe români să se prezinte la urne cu cea mai mare prezență la vot din ultimii 25 de ani.

„În timp ce Dan era motivat, deschis și antipopulist, Simion a condus cea mai proastă campanie posibilă… refuzând dialogul și radicalizând alegătorii”, a declarat Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.

Nicușor Dan, un centrist în vârstă de 55 de ani, care s-a angajat să combată corupția, este ferm în favoarea calității de stat membru pe care România o are în UE și NATO și a declarat că sprijinul țării sale pentru Ucraina este vital pentru propria securitate împotriva unei amenințări ruse tot mai mari.

George Simion, un naționalist în vârstă de 38 de ani care se opune ajutorului militar acordat Ucrainei vecine și critică conducerea UE, a condus decisiv primul tur al alegerilor prezidențiale, provocând prăbușirea unui guvern de coaliție prooccidental și provocând ieșiri semnificative de capital, scrie Reuters.

„Este victoria voastră”, le-a spus Nicușor Dan, vizibil emoționat, miilor de susținători care îi scandau numele în fața sediului de campanie din București, după ce numărătoarea voturilor a arătat că a câștigat. „România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România”, a pledat el.

Educat la Sorbona, Nicușor Dan a avut un istoric de activism împotriva dezvoltării imobiliare haotice și a corupției înainte de a intra în politică. Descris ca fiind calm și metodic, este adesea văzut ducându-și fiica la școală.

Prima sa provocare va fi să numească un prim-ministru și să formeze rapid o nouă majoritate guvernamentală pentru a aborda cel mai mare deficit bugetar al UE și pentru a încerca să evite o retrogradare a ratingului.

Ca primar independent cu două mandate, are experiență în negocierea majorităților și reputația că este un om hotărât.

„Alegerile nu sunt despre politicieni. Alegerile sunt despre comunități. Și, în alegerile de azi, a câștigat o comunitate de români care vrea o schimbare profundă a României”, a declarat învingătorul, care a adăugat că românii trebuie să aibă răbdare în timp ce schimbările pe care le doresc vor fi puse în aplicare.

Reuters amintește că votul de duminică a pus capăt unui sezon electoral prelungit care a început când Călin Georgescu, un candidat obscur de extremă dreaptă și prorus, a câștigat în mod neașteptat primul tur al alegerilor prezidențiale inițiale din noiembrie anul trecut, alegeri care au fost ulterior anulate din cauza suspiciunii de amestec al Rusiei.

După ce lui Georgescu i s-a interzis să mai candideze, Simion a preluat „ștafeta”, alimentând furia alegătorilor din cauza costurilor ridicate ale vieții și a imoralității sociale percepute, pusă în seama politicienilor mainstream de centru-stânga și centru-dreapta și pe elitele occidentale.

George Simion și-a datorat victoria din primul tur de scrutin sprijinului acordat lui Georgescu. Însă analiștii au spus că insistența sa de a-l numi pe Georgescu prim-ministru a fost un alt factor care i-a motivat pe alegătorii pro-UE să se prezinte la urne în număr mare.

Duminică, susținătorii lui Dan au scandat „Rusia, nu uita, România nu-i a ta”, ceea ce a devenit o mantră la mitingurile pro-UE din acest an.