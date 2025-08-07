Loteria Română organizează joi, 7 august, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile din 3 august au fost acordate 25.496 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).