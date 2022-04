Războiul continuă în Ucraina. Noaptea trecută, tot mai multe orașe au fost ținta atacurilor trupelor rusești. Rușii se retrag din jurul Kievului, iar forțele ucrainene preiau treptat controlul asupra capitalei, dar și a orașelor din jur.

În același timp, apar tot mai multe dovezi ale crimelor de război făcute de ruşi. Printre acestea se numără și masacrul de la Bucha, unde sute de civili au fost îngropați la comun și zeci de cadavre au fost abandonate pe străzi. Liderii mondiali condamnă masacrul și promit sancțiuni.

Atacurile asupra civililor continuă. Mai multe persoane au fost ucise ieri în bombardamentele rusești asupra orașului Harkov. Din primele informații ar fi vorba despre 23 de victime.

Exclusive footage of the shelling of a residential area of ​​Kharkiv by Russian invaders a few days ago #Ukraine #Russia #TPYXA pic.twitter.com/uzszT97x71

Explozii s-au auzit și în Herson, scrie mass-media locală ucraineană.

Și Odesa a fost ținta atacurilor rusești.

Footage from Odessa, where a rocket attack was launched on the oil refinery in the morning.#Ukraine #Russia #TPYXA pic.twitter.com/kl5lRAWydd

— ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) April 3, 2022