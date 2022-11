Ostilitățile pe fronul din Ucraina continuă, în paralel cu eforturile diplomatice de a se ajunge la un acord. Turcia mută strategic în relația cu Moscova, în timp ce trupele rusești au probleme în zonele ocupate pe care încearcă să le apere.

Forțele ucrainene care au folosit arme capturate au tras vineri asupra unor ținte rusești în apropierea orașului Bahmut din estul țării, în timp ce luptele se prelungesc într-o zonă pe care Moscova încearcă din răsputeri să o captureze, anunță anews.com.tr.

Prezentatorul american de talk-show David Letterman a realizat, la Kiev, un interviu președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Discuția va fi difuzată într-un episod viitor al emisiunii „My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”.

Turcia va ratifica aderarea la NATO a Suediei şi Finlandei în cazul în care cele două state nordice vor lua „măsurile necesare”, a declarat vineri preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, în timpul unei întâlniri cu şeful Alianţei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, relatează AFP.