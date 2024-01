Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a făcut un anunț special, în exclusivitate la Realitatea Plus, în prima zi a noului an. Solicitat să dea un pronostic privind viitorul președinte al României, Bogdan a afirmat că nu are nicio îndoială că aceasta va fi Nicolae Ciucă, adăugând că românii „vor avea o surpriză”.

„Îi rog pe foștii mei colegi de la Realitatea să te acrediteze (pe moderatorul emisiunii, Claudiu Giurgea – N.R.) la Palatul Cotroceni pentru momentul în care va face prima conferință de presă viitorul președinte al României, care va fi Nicolae Ciucă.Avem strategie pregătită pentru ca la Cotroceni să continue tot un președinte de dreapta, iar acesta să fie Nicole Ciucă. Sunt foarte încrezător în asta și știu ce vorbesc,” a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al partidului.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă va fi oficial candidatul la președinție din partea PNL, Bogdan a răspuns că „Nu numai al PNL, VEȚI AVEA O SURPRIZĂ!”.

Sursa: Realitatea Din PNL