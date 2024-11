În diaspora deja a început votul oficial, iar vicepreședintele PNL, Rares Bogdan, a fost prezent la Ambasada Romaniei la Paris pentru a se număra printre primii care votează pentru viitorul presedinte al Romaniei.

În contextul în care românii din afară își exercită dreptul de vot, Bogdan s-a numărat printre primii alegători, subliniind astfel importanța participării cetățenilor români la acest proces democratic. Votul din diaspora este esențial, având în vedere impactul pe care îl pot avea deciziile luate de aceștia asupra viitorului politic al țării.

Vicepreședintele PNL a dat mâna cu fiecare membru al comisiei electorale. După ce a pus buletinul de vot în urnă, Bogdan le-a dat fiecarui membru al comisiei câte o insignă cu Romania.

La ieșirea din sectie, vicepreședintele PNL a declarat:

„Am ales sa votez in diaspora pentru a da un semnal pentru viitorul Romaniei, pentru a Romanie puternica, pentru o Romaniei prospera, pentru o Romanie sigură. Am votat pentru o Romanie care sa fie aparata.

Suntem intr-un context extrem de complicat geopolitic. Am votat pentru viitorul tutor copiilor, inclusiv al celor nascuti in diaspora, am votat pentru ca Parisul sa nu fie neaparat o destinatie pentru munca, ci o destinatie de studiu, asa cum a fost odata pentru romani, de placere, ci nu o destinatie in care romanii sa fie nevoiti sa plece din tara din cauza conditiilor de acolo. Pentru ca cei care au venit si care cu totii au o meserie, va asigur de acest lucru, nu au plecat de bine de acolo din Romania, si mi-as dori foarte mut ca la un moment dat conditiile din Romania sa fie intr-atat de bine incat sa ii faca sa se gandeasca sa se intoarce spre casa.

M-am gandit la fiecare roman, m-am gandit la viitorul nostru, m-am gandit ca aceasta tara merita sa fie asa cum a fost odata, ca tot suntem aici, in palatul pe care il vizita Marcel Proust si ramanea peste noapte in acest palat, unde este acum sediul celei mai frumoase ambasade ale Romaniei in lume. Cred ca putem redevenim o forta si sa fim intre primele cinci natiuni ale Europei. Asta vom fi cu presedintele pe care l-am votat eu, un om care are o profesie, care nu este un candidat de profesie, ci nu este un candidat de profesie. Le doresc tutror romanilor toate cele bune, sa voteze cat mai multi cu putinta, pentru ca asa arata ca ii intereseaza tot ce se intampla in lume si tot ce se intampla acasa, si votul lor va fi deteminant pentru viitorul Romaniei.

Sunt absolut convins ca voturile din diaspora vor fi mai mult de 5%, spre 10% din totalul voturilor care se vor exprima. Ma astept la o prezenta undeva la 8-9 milioane de voturi duminica, si din diaspora sa sarim de 500.000. Ar fi atat de frumos pentru ca acesti oameni care au reusit aici, acesti oameni care sunt un exemplu pentru noi toti, care nu doar ca au trimis peste 100 de miliarde de euro, adica mai multi bani decat am luat de la Uniunea Europeana, dar sunt exemplele celor care arata ca am reusit. Am reusit in societati puternice, am reusit sa ne afirmam, inseamna ca putem sa ridicam si Romania.

Ganditi-va la asta si spuneti NU extremismului. Este cel mai periculos flagel pentru o tara la granita lui Putin. Prea aproape de Putin. Nu extremismului, da pentru viitor si pentru o democratie consolidata.

Cu Dumnezeu inainte”

Sursa: Realitatea Din PNL