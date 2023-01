Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că vor fi asigurate cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului, menţionând că va fi dată publicităţii o nouă listă cu produse similare.

Alexandru Rafila a fost întrebat, marţi, la Prima News, despre criza medicamentelor pentru gripă şi viroze.

“Eu vă spun ce am făcut noi la nivelul Ministerului Sănătăţii. Luna aceasta, în primul rând, vom asigura cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului. Vom da chiar astăzi publicităţii o nouă listă cu produse similare, adică sunt produse identice ce conţin aceeaşi substanţă activă. Oricare dintre ele este bun atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. De asemenea, vom da publicităţii şi variantele pentru Tamiflu. Substanţa activă se numeşte oseltamivir şi există mai multe produse, nu doar Tamiflu. Stocurile pe care le-am cerut chiar azi dimineaţă sunt de peste patru milioane de comprimate la nivel naţional, de oseltamivir. Nu, nu este o penurie, iar pentru celelalte am elaborat şi un ordin de ministru care limitează exporturile pentru o perioadă de şase luni. Lista este în transparenţă decizională de o săptămână, de săptămâna trecută, înainte de Revelion, iar după ce am pus această listă am notificat Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a menţionat că este necesar şi un aviz de la UE pentru ca acest ordin să fie publicat.

“Trebuie să primim un aviz din partea Uniunii Europene încât acest ordin să poată să fie publicat, ca să putem să trecem cu bine lunile ianuarie şi februarie, care sunt luni problematice, care duc la consumuri mult mai mari de substanţe antitermice, antiinflamatorii şi chiar antivirale de tip oseltamivir”, a explicat Alexandru Rafila.

