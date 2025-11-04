Profesorii sunt revoltați pentru că au fost ignorați atât de ministru cât și de președintele Nicușor Dan.

Liderii din sindicat s-au adunat din nou în stradă și protestează în ploaie tot cu aceleași nemulțumiri.

„Nicio schimbare de la ultimul protest. De aceea suntem în stradă. Vom continua indiferent câte presiuni va încerca să facă ministrul David și alți parlamentari asupra noastră. Suntem în stradă pentru a apăra educația. Așa cum am spus, de fiecare dată, ne dorim ca aceste măsuri din legea 141, legea austerității, legea Bolojan să fie abrogate pentru anul școlar 2026-2027.

N-am văzut nicio reacție din partea ministrului…atunci când au continuat măsurile de austeritate asupra educației, mai mult decât atât, vorbim și despre sentințe judecătorești neaplicate. Nici acolo n-am văzut o reacție din partea ministrului, dar văd că are reacții, domnul ministru, atunci când noi strigăm în stradă că suntem nemulțumiți, că sistemul e nemulțumit.”, a declarat George Purcaru, lider de sindicat în educație.

Lipsă de dialog în continuare. În urmă cu două luni, Nicușor Dan a promis că va veni cu răspunsuri, însă nu s-a întâmplat acest lucru.