Florin Cîțu a decis, după accidentul tragic de la Spitalul Victor Babeș, să convoace ziariștii la o conferință de presă în care a refuzat să preia întrebări. După 2 minute, premierul l-a lăsat pe Raed Arafat să explice ce s-a întâmplat la TIR-ul de ATI.

” În această seară încă o tragedie în România, la Spitalul ”Victor Babeş”. Trei persoane au decedat. În acest moment nu ştim de ce. Condoleanțe familiilor îndoliate şi din ce avem până acum, din ce ştim până acum se pare că este un accident, dar a început şi o anchetă. Am vorbit cu ministrul de interne, bineînţeles că o să vină după această declarație /…/ o să mă întâlnesc şi cu ministrul de Interne, dar am vorbit la telefon.

I-am cerut ca această anchetă să fie cât mai rapidă şi mai transparentă, pentru că toţi vinovații pentru ce s-a întâmplat în această seară trebuie să răspundă. Suntem într-o luptă şi într-un război cu această pandemie de un an de zile. Presiunea pe spitale este foarte mare, presiunea pe secțiile de terapie intensivă este foarte mare. Trebuie cu toții să ajutăm şi, de aceea, am spus întotdeauna că, sau în ultima perioadă am vorbit despre această campanie de vaccinare, că este singura soluție. În acest moment este foarte important. Din partea noastră, de ce am ieșit în această seară şi era important? Am văzut că administratorii sau reprezentanții statului fug în aceste momente, fug de comunicare. Cetățenii au nevoie să comunicăm mai mult în aceste momente. Au nevoie să venim să le explicăm. De aceea, l-am adus în această seară lângă mine pe domnul Arafat să explice exact ce s-a întâmplat, o să stea cu dumneavoastră aici, să răspundă la întrebări. Ceea ce ştim până acum: nu trebuie să mai fugim de comunicare. Trebuie să venim să comunicăm transparent românilor de fiecare dată. În continuare, vom pune resurse şi vom încerca să avem mai multe paturi de terapie intensivă, aşa cum am cerut acum două luni de zile, pentru că în continuare suntem în această luptă cu pandemia. Nu putem să garantăm acum că astfel de accidente nu se vor mai întâmpla. Eu sper că nu se vor mai întâmpla şi sper să avem resursele să trecem cât mai bine. Dar ca să reducem presiunea şi să ne asigurăm că nu se mai întâmplă aşa ceva trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes. Ele merg mână în mână în acest moment. Acum, domnul Arafat o să vă explice toate detaliile, tot ceea ce știm până acum. Am vorbit cu domnia sa, tot ce putem să vă explicăm, vă va explica, va sta cu dumneavoastră oricât este nevoie. De partea cealaltă, deja am spus, am vorbit cu ministrul de Interne, a început o anchetă și mă voi asigura că această anchetă va fi una transparentă, corectă, și cei responsabili, și vinovați vor răspunde.”, a declarat Florin Cîțu.

Sursa: Realitatea Din PNL