A devenit tradiție ca plajele să fie luate cu asalt în minivacanța de Rusalii. Vremea se anunță frumoasă pentru cele câteva zile de vacanță, motiv in plus pentru a alege litoralul românesc. Sunt așteptaț peste 70.000 de oameni și încă mai sunt locuri de cazare anunță patronatele din turism.

Cea mai solicitată stațiune este Mamaia, unde tarifele pornesc de la 135 Ron/cameră/noapte în hoteluri de 3* (tarif fără mic dejun), până la 220 Ron/camera în hoteluri de 4*, cu mic dejun inclus si până la 500 Ron/noapte/cameră pentru cazare in regim All Inclusive Pe al doilea loc se clasează Eforie, unde tarifele pornesc de la 99 Ron/camera/noapte în locații de 3* și ajung la 500 Ron/camera/noapte in regim All Inclusive. Urmează sudul Litoralului in preferințe, statiuni precum Venus sau Saturn

“Tichetele de vacanță – cel mai bun instrument de promovare a României turistice, in absența oricărei campanii de promovare din partea Ministerului public. Deși, in continuare, promovarea turismului românesc nu este o prioritate pentru cei care administrează turismul la nivel național, tichetele de vacanță ii trimit pe romani in Romania și oferă zile de vacanță si aventura pentru sute de mii de romăni,”a declarat Corina Martin, Secretar General Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din Romania (FPIOR)

